Pluxee Türkiye'den Öğrencilere Yemek Desteği

Ekonomi

Pluxee Türkiye, İhtiyaç Haritası işbirliğiyle Yanında Platformu üzerinden, 100 öğrenciye 8 ay boyunca 12 bin lira yemek yardımı yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee Türkiye, okula dönüş döneminde öğrencilerin yemek ve gıda ihtiyaçlarına destek olabilmek için "Yanında" projesini tekrar hayata geçiriyor.

Stop Hunger ve İhtiyaç Haritası işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Pluxee mobil yemek kartı aracılığıyla İhtiyaç Haritası tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 100 üniversite öğrencisini 12 bin TL?yemek bakiyesi sağlanacak. Depremden etkilenen bölgelerdeki öğrenciler projede önceli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, projenin ilk kez geçen yıl depremden etkilenen illerde uygulamaya konulduğunu belirtti.

Özcan, "Geçen yıl ailesi deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden 400 üniversite öğrencisine yemek ve gıda desteği sağlamıştık. Şimdi ise bu yolculuğu sürdürülebilir kılmak için Pluxee Türkiye olarak 100 öğrenciye daha destek olarak ikinci adımımızı atıyoruz. Böylece dijital ürünlerimizin gücünü ve kolaylığını sosyal bir faydaya dönüştürebilmeyi hedefliyoruz. Ekosistemimizdeki tüm kurumsal paydaşlarımızı ve destek olmak isteyen herkesi okula dönüş dönemi vesilesiyle üniversiteli öğrencilerimizin yani geleceğimizin 'yanında' olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan Seyithanoğlu da projeye ilişkin değerlendirmesinde, projede gençlerin eğitim hayatında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Seyithanoğlu, "Eğitim hayatında karşılaşılan engelleri hep birlikte aşabilmek, gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlamak demek. Pluxee Türkiye ile yürüttüğümüz bu iş birliği, gençlerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme desteğini sağlayarak onların öğrenim hayatına odaklanabilmesine vesile oluyor. Depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletebilmek bizler için ölçülemez değerde." değerlendirmesinde bulundu.

Zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Seyithanoğlu, "Bu tür dayanışma örnekleri, toplum olarak birbirimizin yanında durduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Hep birlikte daha adil, daha eşit bir gelecek inşa edebiliriz. İhtiyaç Haritası olarak bu yolda tüm kalbimizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.