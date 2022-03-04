Polateli-Şahinbey OSB'de ilk etap arsa tahsisi kuraları çekildi - Son Dakika

Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsisi kura çekimi ile noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen arsa tahsisi kura çekilişine Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası ve Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yatırımcılar ve sanayiciler katıldı.

"Alt yapı çalışmaları devam ediyor"

Kura çekiliş programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli-Şahinbey İhtisas OSB'nin bölge ekonomisi ve yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. OSB'deki son durum ile ilgili bilgi veren Soytürk, ilk etapta kura çekimi ile 6,5 milyon metrekare arsa tahsisi yapıldığını ve ilerleyen süreçte arsa tahsislerine devam edileceğini ifade etti. Altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Soytürk, "Elektrik konusunda bir sıkıntımız yok. 200 dönümlük bir yeri TEİAŞ'a tahsis ettik ve o bölgeye bir indirme merkezi yaptılar. OSB'de altyapı bakımından en kaliteli kablolar ve cihazlar kullanılacak. Su bakımından Afrin Barajı'ndan gelen boruları kullanmak istiyoruz ve bu konu ile ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Doğalgaz ile ilgili de çalışmalar hızla devam ediyor. Doğalgaz borularını firmaların kendileri çekecek. Ayrıca bundan sonraki süreçte işlerin daha hızlı akması amacıyla personel ataması da yaptık" dedi.

"Yatırımcıların istihdam sağlayacak olmaları çok kıymetli"

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Gaziantep ve Kilis illerinin geleceği, ekonomisi ve kalkınması için çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

"Uzun yıllar öncesinden kurduğumuz hayallerimiz gerçekleşti" diyen Milletvekili Dal, şunları kaydetti:

"Mutluğumuzu anlatacak kelime bulamıyoruz. Burada çok kıymetli işler yapıldı. Yatırımcılarımızın çalışmalarını bölgemizde yürütecek olmaları ve istihdam sağlamaları çok kıymetli. Bölgemizin üst seviyelere çıkmasında kilit rol oynayacak olan OSB'nin kurulmasında büyük emekleri bulunan ve arsa tahsisine kadar gelinen süreçte iş birliği yaparak girişimlerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'na (KİTSO) teşekkür ediyorum."

"Bölgenin parlayan yıldızı olacak"

"Heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz" diyen AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de bölgenin 75 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin parlayan bir yıldız olacağını ifade etti. OSB'nin kalkınma ve milli gelirin artışına katkıda bulunacağına inandıklarını kaydeden Milletvekili Dülger, "Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. İnşallah yanı başımızdaki savaşın bitmesiyle de burası çok büyük hamleler yapacak. İstihdamın olmadığı yerde huzur olmaz, kavga olur. Bu nedenle yatırımcılarımızın yaptığı işleri çok önemsiyoruz. Burada bundan sonraki süreçte de aynı heyecan ve özveri ile çalışılacağına inanıyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu gün hayallerimizin ete kemiğe büründüğü gündür"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bölgesel bir proje olma niteliği taşıyan Polateli-Şahinbey İhtisas OSB'nin hem bölgenin üretim kapasitesini çok daha güçlendireceğini hem de ciddi oranda istihdam oluşturacağını ifade etti. İlk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsis edildiğini belirten Ünverdi, bir sonraki etapta da 3,5 milyon arsanın tahsis edileceğini söyledi. Bölgeyi geliştirmek hedefliyle girişimlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Ünverdi, "Bugün hayallerimizin ete kemiğe büründüğü gündür. Bu bölge parlayan bir yıldız olacak. Bu bölge hem ihracatta hem de istihdamda yeni rekorlar kırmamızda önemli roller oynayacak. Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsisinin Gaziantep ve Kilis illerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Memleketimiz, devletimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"OSB'nin toplam genişleme alanı 50 milyon metrekaredir"

Polateli-Şahinbey İhtisas OSB'de yatırımcılara destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün arsa dağıtımı için ilk adım attığımız gündür. Ayrıca bugün buradaki işlerimizin başlangıcının da ilk günüdür. Arsa tahsisi için 27 milyon metrekare talep başvurusu aldık. Burası tekstil ihtisas bölgesi olduğu için tekstilcilere öncelik vererek arsa tahsisi yapıyoruz. İlk etapta 6,5 milyon metrekare arsa tahsisi yapıyoruz. Toplam genişleme alanımız 50 milyon metrekaredir. Bundan sonraki süreçte ilk hedefimiz altyapı ihalesine çıkıp Gaziantep ve Kilis'i i buraya bağlayan yolları açmak. Amanos Tüneli de bizim bir sonraki projemiz. Amanos'un ve Gaziantep hızlı trenin limana bağlanması gerekiyor. Lojistik bir köy oluşturmamız gerekiyor. Arsa tahsislerinin hayırlı olmasını diliyor, emeği olan ve bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Protokol konuşmalarının ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. - KİLİS