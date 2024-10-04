Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi'nden Hayır Panayırı - Son Dakika
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Ekonomi

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi'nden Hayır Panayırı

Edirne'de düzenlenen hayır panayırında polis eşleri tarafından hazırlanan çeşitli ürünler yoğun ilgi gördü. Panayırın amacı, emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal destek ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.

04.10.2024 17:13
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Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi'nden hayır panayırı

Edirne'de Polis Eşleri Derneği'nden festival gibi panayır

EDİRNE - Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi'nce emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

Edirne'de Kaleiçi'nde bulunan Polis Parkı'nda düzenlenen panayır yoğun ilgi gördü ve tüm ürünler kısa sürede tükendi.

Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen hayır panayırında görücüye çıkardı. Poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme, pasta gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri de uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Panayırda bulunan stantları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun emek veren polislere ve eşlerine teşekkür etti. Polis eşleriyle sohbet ederek bilgi alan Müdür Karaburun, alışveriş yaparak etkinliğe destek oldu.

Ayrıca açılışa katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de stantları dolaşarak emeği geçen polisler ve eşlerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasını yapan Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aynur Karaburun, sadece bir hayır panayırı açılışı için değil aynı zamanda dayanışma, dostluk ve birlikte üretmenin önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Polis eşleri derneğinin güvenlik güçlerinin ailelerine destek olmak, sosyal projeler geliştirmek ve toplumsal dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulduğunu belirten Karaburun, bu ailenin bir parçası olarak hem kendi aralarında hem de Edirne halkıyla olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Açılışı yapılan panayırda bu hedeflere ulaşmak için bir fırsat olduğuna değinen Karaburun, "Elde edeceğimiz gelir, derneğimizin sosyal projelerine ve ihtiyaç sahibi ailelerine ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Hep birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmak için atılan bu adımda sizlerin katkıları bizler için çok değerlidir. Panayırımızda yer alan her stant arkasında emek veren, düşünen ve üreten birçok arkadaşımız vardır. Onların özverisi ve becerikliliği sayesinde bu etkinlik hayata geçirilmiştir. Ayrıca bu panayır yalnızca alışveriş yapmıyor. Aynı zamanda birbirinizle olan bağlarımızı güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Mensupları olarak kendilerini, halkın huzur ve güvenliğine adadıklarını söyleyen Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Biz bunu yaparken eş ve çocuklarımız aslında bizden daha fazla özveride bulunuyorlar. Bizlerin güvenliği için, Edirne'de sizlerin güvenliği için 24 saat polisimiz, bekçimiz, komiserimiz, müdürlerimiz sahada çalışırken eşleri, çocukları evde aslında onları dört gözle bekleyen bekliyorlar. Ama biz bu işleri ulviyetine ve kutsiyetine inanarak yapıyoruz. Halkımızın gönlündeki yerimizi bu katılımla ya da karşılaştığımızda bize bakışlarıyla onun kıymetini anlıyoruz. Karşılıksız bir şekilde biz bu işi yapmaktan iftihar duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Bunun bir hayır panayırı olduğunu belirten Karaburun, emek ve destek verenlere teşekkürlerini sundu.

Panayırdan elde edilecek gelir emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal destek ve diğer ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kullanılacak.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi'nden Hayır Panayırı - Son Dakika

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