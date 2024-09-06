Polisan Holding\'in brüt karı yüzde 22 arttı

Ekonomi

??????? Polisan Holding, 2024'ün ilk 6 ayında brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 662 milyon liraya yükseltti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, holding, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 299 milyon lira gelir elde etti ve 332 milyon lira brüt kar açıkladı. İkinci çeyrek Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 256 milyon lira olarak kaydedilirken, bu rakam birinci çeyrek performansına paralel bir seyir izledi.

2024 yılının ilk yarısında 2,6 milyar lira konsolide gelir elde eden holding, brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 662 milyon liraya çıkardı. Holding, FAVÖK'ünü yıllık bazda yüzde 8 artışla 490 milyon liraya yükseltti ve FAVÖK marjı 6,9 puan artışla yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında 159 milyon lira esas faaliyet karı ve 58 milyon lira vergi öncesi kar elde eden holding, geçen senenin aynı döneminde 58 milyon lira esas faaliyet zararı ve 223 milyon lira vergi öncesi zarar açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi talepteki daralma, ihracat pazarlarındaki zayıflık, yüksek finansman maliyetleri ve enflasyon-kur farkının etkileri gibi zorlu piyasa koşullarına rağmen, FAVÖK performanslarını korumayı başardıklarını belirtti.

Söz konusu dönemde yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Dinçerler, şunları kaydetti:

"Portföy çeşitliliğimizin yanında katma değerli ürün ve hizmetlerimizin gücü ile birinci çeyrek FAVÖK'ünü koruduk. Bu dönemde yatırımlarımıza devam ettik ve Polisan Yapıkim Adana fabrikasındaki 30 bin metrik ton kapasiteli Polimer yatırımını tamamladık. Poliport'un kapasite artışı için de fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında iç ve dış ekonomik göstergelerdeki gelişmelere bağlı olarak, önlemlerimizi dinamik şekilde almaya devam edeceğiz."