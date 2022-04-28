Polisan Holding'in net karı 144,7 milyon TL oldu - Son Dakika

Polisan Holding'in kombine finansal sonuçlarına göre yılın ilk çeyreğinde net dönem karı 144,7 milyon TL oldu.

Polisan Holding, yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Polisan Holding, savaş nedeniyle artan piyasa risklerine, enflasyonist baskıya, ham madde maliyet artışlarına rağmen başarılı bir ilk çeyrek geçirdi.

Holdingin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132,6 artırarak 826,1 milyon TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı 1,4 puan yükselerek yüzde 19,1 ve net karı da 3 katlık büyümeyle 131,2 milyon TL oldu.

Polisan Kansai Boya'nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de, kombine gelirlerde yüzde 87,5'lık büyüme gerçekleşti ve 1 milyar 409,5 milyon TL rakamına ulaşıldı. Kombine FAVÖK marjı yüzde 19,8'e çıkarken, net karı 144,7 milyon TL olarak gerçekleşti, burada yaşanan artış da 3 kat oldu.

"Marka algısına yönelik yatırımlarımızın yanı sıra, e-ticaret faaliyetlerimize odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, Türkiye ekonomisinin kendi sorunlarına Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan bozulma ve maliyet artışları da eklenince aslında herkes için zor bir ilk çeyrek yaşandığını belirterek, "Ancak bu dönemde grup şirketlerimizin, portföylerinde, pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerine cevap verebilecek ürünlere ağırlık vermesi ve etkin çalışma sermayesi yönetimi ile güçlü sonuçlar kaydettik. Güçlü tedarikçi ilişkilerimiz ve etkin stok yönetimi ile hem müşteri memnuniyeti hem de karlılık alanında fark oluşturmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Güçlü finansal sonuçları, Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Poliport ve Yunanistan'daki yatırımları Polisan Hellas'taki titiz finansal disipline, operasyonel karlılık odaklı doğru ürün miskine bağlayarak açıklayan Hacıkamiloğlu, grup şirketlerin yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Geçen sene belirledikleri 5 yıllık strateji doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Hacıkamiloğlu, "Doğru ürün miksi, etkin ham madde maliyet yönetimi, Kaizen ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak teknikleri sayesinde operasyonel karlılığımızı arttırdık. Marka algısına yönelik yatırımlarımızın yanı sıra, e-ticaret faaliyetlerimize odaklanıyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla 26 ülkeye boya ihracatı yaptık. Yurt dışında 126 showroomumuz var. 127. mağazayı yılın ilk çeyreğinde Londra'da açtık. İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz bütün ihracat pazarlarında marka algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdik." açıklamalarında bulundu.

"Poliport'ta yenileme çalışmalarının son çeyrekte tamamlanması bekleniyor"

Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Holding'in liman operasyonlarını yürütmek için Kocaeli Körfez Bölgesinde 1971'de kurduğu Poliport'ta dijital dönüşüm yatırımlarına hız verildiğini belirtti.

Kapasite artırımına ilişkin yenileme ve genişletme çalışmaları hakkında da bilgi veren Hacıkamiloğlu, "2021 yılında 81 milyon TL'lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrelik iskelemizin geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımların, operasyonel karlılığımızı destekleyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya'da, Çin'den ham madde akışının sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere ham madde tedarik ettiklerini hatırlattı.

Yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföylerindeki ağırlığını arttırdıklarını aktaran Hacıkamiloğlu, "Artan ihracat ve dövize endeksli ürün satışlarımız sayesinde, gelir ve karlılığımızı büyüttük. 2021 yılında temellerini attığımız ve inşaatı büyük ölçüde bitirdiğimiz yeni reçine fabrikamızı bu yıl açmayı planlıyoruz. Yeni üretim tesisiyle birlikte kapasite artışında da önemli bir büyüme yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Polisan Hellas, geri dönüşüm pet pazarını yönetebilecek güçte"

Polisan Holding'in, Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden biri olan yurt dışı yatırımı Polisan Hellas'ın da, PET işindeki rasyonel seviyelerin oldukça üzerinde operasyonel karlılık kaydettiğini belirten Hacıkamiloğlu, şöyle devam etti:

"Polipet Avrupa Birliği SUP 2019/904 Direktifi ile uyumlu, Eco serisi olarak adlandırdığımız r-PET (Geri Dönüşüm PET) ürünlerimiz sayesinde, 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030 yılına kadar yüzde 30 r-PET kullanım zorunluluğu bulunan PET pazarına hizmet verebilecek yeterli kapasiteye sahibiz. Değişmekte olan regülasyonları göz önünde bulundurarak, geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünleri ile büyüme modeli doğrultusunda, tesisimizde, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlar yapıyoruz."

Polisan Holding CEO'su Hacıkamiloğlu, "CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği" programlarında globalde not görünümlerini yükselterek "B-, Yönetim Seviyesi" çıkardıklarını ve yeni beş yıllık sürdürülebilirlik stratejilerin belirleyip devreye aldıklarını kaydetti.

Yakın dönem çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Kacıkamiloğlu, "2025 yılı mutlak emisyon ve emisyon yoğunluğu azaltma hedeflerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yıl sonu itibarıyla 2012'ye kıyasla Kapsam I ve II emisyon yoğunluğumuzu yüzde 39 azalttık. 2022 yılı ikinci çeyrek dönemde elektrik enerjisi tüketimimizin yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız ve Kapsam II emisyonlarımızı yarıya düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.