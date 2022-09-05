Polisan Kansai Boya, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor - Son Dakika
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Polisan Kansai Boya, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor

05.09.2022 13:38
Polisan Kansai Boya, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Polisan Kansai Boya, çevreye saygılı, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler üretme odaklı Ar-Ge stratejisi ile çalışmalarını sürdürerek, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Polisan Kansai Boya, çevreye saygılı, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler üretme odaklı Ar-Ge stratejisi ile çalışmalarını sürdürerek, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Polisan açıklamasına göre, marka, boyanın sadece renkten ibaret olmadığı ilkesiyle AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin ilk 7 özellikli iç, 9 özellikli dış cephe boyasını, su bazlı yağlı boyasını, plastik yüzey sprey boyasını, su bazlı yol boyasını, ahşap koruyucu sprey verniğini ve antikarbonizasyon özellikli dış cephe boyasını geliştiren Polisan Kansai Boya'nın yeni nesil boyalardaki olmazsa olmazı ise çevreye duyarlılık ve yüksek performans.

Polisan Kansai Boya, üretimden lojistiğe kadar tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir olma prensibiyle çalışıyor. Ürünlerinde çevreye duyarlılık, inovasyon ve yüksek performansı odak noktası olarak belirleyen Polisan Kansai, boyalarını su bazlı ve sürdürülebilirlik normlarına uygun olarak üretiyor.

Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, ekstra örtücülüğe sahip mat iç cephe boyası Elegans Extra Yarı Mat ile iç cephede, su bazlı, yüzde 100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, düşük kirlenme eğilimli ve uzun ömürlü dış cephe boyası Exelans Turbo Yarı Mat ile dış cephede performansı yüksek, kaliteli çözümler sunan Polisan Kansai, hayata renk katarken şehrin havasını da düşünüyor.

Bu amaçla karbondioksit ve klor gibi zararlı gazların nüfuzuna engel olan fakat aynı zamanda bina dış yüzeyinin nefes almasını sağlayan, yüksek UV dayanımı sayesinde güneş ışınlarının yıpratıcı etkisini azaltan dış cephe boyaları konusundaki çalışmalarını hızlandıran Polisan Kansai, geçen aylarda sürdürülebilirlik derecelendirme platformu Ecovadis'ten gümüş ödül almış, sürdürülebilirlik performansıyla boya sektöründe en iyilerinin bulunduğu yüzde 8'lik dilime girmeyi başarmıştı.

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Kaynak: AA

Polisan, Türkiye, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polisan Kansai Boya, inovatif ürünlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor - Son Dakika

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