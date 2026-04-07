Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

07.04.2026 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polislerin yıllardır şikâyetçi olduğu “çok çalışanla az çalışan arasındaki adaletsizlik” son buluyor. Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle mesai sistemi sil baştan değişiyor. Haftalık 40, aylık 160 saatlik çalışma süresini aşan mesailer için ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda mesai ücretinin üst sınırının 17 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün üzerinde çalıştığı Polis Meslek Kanunu’nda önemli değişiklikler gündeme geldi. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri olan mesai sistemiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Mevcut uygulamada polis personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında aylık 6 bin 686 TL ödeme yapılıyor. Ancak bu ödeme, yapılan fazla mesainin karşılığı olarak değil, görevin zorluk derecesi ve riskine bağlı sabit bir tazminat niteliği taşıyor.

SAAT BAŞI ÜCRET MODELİ GELİYOR

Türkiye gazetesindeki habere göre; yeni düzenlemeyle birlikte sabit ödeme sistemi yerine, belirlenen çalışma saatinin üzerinde görev yapan personele saat başı ücret verilmesi planlanıyor. Haftalık 40, aylık 160 saatlik çalışma süresini aşan mesailer için ek ödeme yapılacak.

17 BİN TL'YE KADAR MESAİ VERİLECEK

Bu kapsamda mesai ücretinin üst sınırının 17 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Yeni modelle birlikte fazla çalışan personel daha fazla gelir elde ederken, mesai yapmayan personele ek ödeme yapılmayacak.

“AYNI MAAŞ” ŞİKÂYETİNE YENİ DÜZENLEME

Emniyet teşkilatında uzun süredir dile getirilen en önemli sorunlardan biri, farklı yoğunlukta çalışan personelin aynı ücreti almasıydı. Mevcut sistemde 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan ya da ek mesai yapmayan personel arasında gelir farkı bulunmuyor.

Planlanan değişiklikle bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yapılan çalışma süresi doğrudan kazanca yansıyacak.

12/36 ÇALIŞMA DÜZENİ GÜNDEMDE

Düzenleme yalnızca ücret sistemiyle sınırlı kalmayacak. 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni bir modelin de gündemde olduğu öğrenildi. Bu sistemle polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması öngörülüyor.

ÖZLÜK HAKLARINDA GENİŞ KAPSAMLI ADIM

Kamu tasarruf tedbirleri nedeniyle maaşlarda genel bir artış planlanmazken, yapılacak değişikliklerle polislik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemenin, çalışma saatlerini daha düzenli hale getirmesi ve dinlenme hakkını koruyacak daha sürdürülebilir bir sistem oluşturması amaçlanıyor.

Ekonomi, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 07:50:57. #7.13#
SON DAKİKA: Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.