Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı - Son Dakika
Üye Girişi

Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı

22.03.2022 00:09
Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı

Polisler, şark görev sürelerinin düşürülmesi sonrası sık sık taşınma ve ailevi nedenlerin olabileceğini ileri sürerek eleştiride bulundu. İçişleri Bakanı Soylu'ya soruldu. Bakan Soylu konuyla ilgili, "Doğu ve Güneydoğu böyle rahatlamışken şark sürelerini düşürelim dedik. Şarka giden var gitmeyen var dengesizlik oluyor ve bu huzursuzluğu doğuruyor. Bu huzursuzluğu minimize edebilmek için düzenleme yaptık." sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararname ile polislerin doğu görevlerinin süresi düşürüldü. Ancak bu değişiklikle birlikte polislerin bir daha şark görevi yapma durumu hasıl oldu. Bu durum da bazı polisler tarafından eleştirildi.

"POLİSLİK KONUSUNDA NE KADAR DİSİPLİN SAĞLARSAK O KADAR BAŞARILI OLURUZ"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Güvenlik ve asayiş konusunda üç yıldır TÜİK verilerine göre halkın memnuniyeti konusunda birinci sırada. Bu kadar insan polis olmak isterken. Ne kadar çok disiplin sağlarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum ve bundan da kolay kolay fedakarlık yapmıyorum. Benim korumalarım var mesela hepsi şark hizmetine gider." ifadelerini kullandı.

"LEHTE OLAN TÜM KARARLAR HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Dengesizlikten dem vuran Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu böyle rahatlamışken şark sürelerini düşürelim dedik. Şarka giden var gitmeyen var dengesizlik oluyor ve bu huzursuzluğu doğuruyor. Bu huzursuzluğu minimize edebilmek için düzenleme yaptık. Şehit ve gazi yakınlarıyla ilgili muğlaklık vardı, onu ortadan kaldırdık. Lehte olan tüm kararlar hemen yürürlüğe girecek. Bir tek bu bölge konusu tartışılıyor o da zaten 2024'te yürürlüğe girecek, daha çok zaman var, yeni bir formül olursa düzenleme olabilir." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE VE BEKÇİ ALIMI

3600 ek göstergeyle ilgili soruya da Soylu, "3600 ek gösterge mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bekçilerle ilgili 3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3 bin 250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." dedi.

YORUMLAR
500
Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor Kuraklık nedeniyle 3,1 milyon Kenyalı acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Süleyman Soylu, Güneydoğu, Gazete, Atama, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı - Son Dakika


Son Dakika
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 00:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement