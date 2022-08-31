Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı - Son Dakika
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Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

31.08.2022 12:54
Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'da enerji fiyatlarının istikrara kavuşması için Avrupa Birliği'ni (AB), Emisyon Ticaret Sistemi'ni (ETS) geçici olarak askıya almaya çağırdı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'da enerji fiyatlarının istikrara kavuşması için Avrupa Birliği'ni (AB), Emisyon Ticaret Sistemi'ni (ETS) geçici olarak askıya almaya çağırdı.

Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberine göre, Morawiecki, dün Danimarka'nın Kopenhag kentinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Morawiecki, AB'nin, hem karbon emisyonlarını azaltmak hem de iklim politikasını uygulamak için kullandığı ana araç olan ETS'yi askıya almasını önerdi.

Habere göre Morawiecki, "Zaten çok yüksek olan elektrik fiyatlarına neden ETS ödenekleri şeklinde 90 ya da 100 avro daha ekleyelim? Tüm Avrupa için enerjiyi güvence altına aldığımız ve Ukrayna'ya barışı geri getirdiğimiz anda sisteme geri dönebiliriz." ifadesini kullandı.

Polonya ve İskandinav ülkeleri, dün Kopenhag'da gerçekleştirilen enerji zirvesi sırasında Rusya tarafından tedarik edilen enerji kaynaklarından tamamen bağımsızlık kazanmak için iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Konuyla ilgili deklarasyon, Polonya, Danimarka, İsveç, Letonya, Estonya ve Finlandiya başbakanlarının yanı sıra Almanya Şansölyesi ve Litvanya Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. Ülkeler, Avrupa dışından sıvılaştırılmış doğal gaz başta olmak üzere yakıt ithalatını ve aynı zamanda rüzgar santralleri gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırma konusunda anlaştı.

ETS, AB'nin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 azaltma hedefinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu sistemle başta sanayi olmak üzere çeşitli sektörler saldığı her ton karbondioksit karşılığında cezai ödeme yapıyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya'dan AB'ye Emisyon Ticaret Sistemi'ni askıya alma çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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