Polonya, Hollanda ve İngiltere'den Antalya'ya Özel İlgi

Ekonomi

Polonya, Hollanda ve İngiltere'den Antalya'ya özel ilgi

ANTALYA - POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen turist sayısında geçtiğimiz yıllara göre artış yaşandığının altını çizerek; Polonya, Hollanda ve İngiltere'den gelen turist oranında artış olduğuna dikkat çekti. Saatçioğlu, "Geçen sene 15 milyon 600 bin turist ağırladık, bu seneki hedefimiz 17 milyon. Şu anda çok iyi gidiyoruz, geçen seneye göre bakarsanız yurt dışından giriş yapmış olan misafirde yüzde yirmilik bir artış var" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, bir turistin 5 yıldızlı otele maliyetini, Antalya'da 2024 yılı için turizm sektörünün beklentilerini ve yeni pazar girişimlerini anlattı. Turizmcilerin gelirlerini euro bazında hesapladığını ve bütçelediğini, giderlerini ise TL bazında planladığını söyleyen Hakan Saatçioğlu, dövizin sabitlenmesinin kar marjının önüne geçtiğini kaydetti.

"Mağdur durumdayız"

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Bir turistin, beş yıldızlı otele maliyeti değişkenlik gösterebiliyor, 50 eurodan başlayıp kişi başı 120 eurolara kadar çıkabiliyor. Bu otellerin vermiş olduğu hizmet kalitesi ile alakalı bir konu ve ağırlıklı olarak 50 euroyla 60-70 euro civarında ama bu bölgede maliyeti 120 euroya çıkan tesislerimiz de var. Bu sene çok güzel bir turist akışı olmasına rağmen maliyetlerde çok ciddi bir şekilde mağdur durumdayız. Bir de takdir edersiniz ki, şu an euronun ve doların olması gereken yerde olmadığından dolayı çok ciddi şekilde bir mağduriyeti turizmciler olarak yaşamaktayız."

Türkiye, artık ucuz ülke değil

Türkiye'nin beş yıldızlı otellerde uygulanan her şey dahil sistemini dünyada en iyi uygulayan ülke olduğuna dikkat çeken Hakan Saatçioğlu, turistlere sistem içinde gün boyu animasyon, Wellness, mini club programları, özel şov ve parti hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye hakkında ucuz ülke olduğuna dair çizilen imajın artan maliyetlerde sona erdiğini açıklayan Saatçioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Daha önce Türkiye ucuz olarak gözüküyordu ama özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir şekilde geceleme fiyatlarımız konusunda artış oldu. 67 dolar olan geceleme maliyetimiz şu an 100 dolara kadar çıkmış bulunmaktadır. Avrupa standartlarını neredeyse yakaladık diyebiliriz, özellikle bu yıl şu anda otel dışındaki fiyatlara baktığımızda gelen zamlar bu şekilde devam ederse Avrupa'da çok pahalı bir duruma düşme durumumuz var. Antalya'nın, bu yıl 17 milyon üzerinde turist ağırlamasını bekliyoruz ama bu gidişatta gelecek sene bu pahalılıkta bu turistleri yakalamamız çok zor olacak."

Polonya, Hollanda ve İngiltere'den Antalya'ya özel ilgi

Antalya'ya gelen turist sayısında geçtiğimiz yıllara göre artış yaşandığının altını çizen Hakan Saatçioğlu, Polonya, Hollanda ve İngiltere'den gelen turist oranında artış olduğuna dikkat çekti. Saatçioğlu, "Geçen sene 15 milyon 600 bin turist ağırladık, bu seneki hedefimiz 17 milyon. Şu anda çok iyi gidiyoruz, geçen seneye göre bakarsanız yurt dışından giriş yapmış olan misafirde yüzde yirmilik bir artış var. Bu çok güzel bir artış, bu şekilde giderse 17 milyon ve hatta üstüne çıkma ihtimalimiz çok yüksek diye düşünüyorum. Pazar olarak bakarsak, geçen sene Ruslar birinci sıradaydı, Antalya çok ciddi bir Rus misafiri ağırladı. İkinci sırada Almanlar, üçüncü sırada İngilizler, dördüncü sırada Polonya yer aldı. Özellikle İngiltere ve Polonya'da geçen sene ciddi bir artış yaşadık. Polonya'da yüzde 35'e kadar bir artış yaşandı, bu sene de Polonya, Hollanda ve İngiltere'den bu artış devam ediyor. Almanlardan da çok güzel bir rezervasyon alıyoruz. ITB fuarında da şahit olduk. Diğer rakip ülkelerimize göre bir tık öndeyiz diye düşünüyorum" dedi.

TGA, yeni pazarlarla turizmcileri buluşturuyor

Hakan Saatçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Turizm Geliştirme Ajansı'nın turizmde yeni pazarlar oluşması için çok ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi. Saatçioğlu, TGA'nın gelen turist sayısının artışına yönelik ülke sayısının artışına dair yaptığı çalışmaları şu şekilde aktardı:

"TGA, pandemiden sonra çok ciddi yatırımlar yaptı. Kanada, Amerika, Çin, Orta Doğu, bu pazarlarda çok ciddi reklam faaliyetlerinde bulunuyorlar. Özellikle Orta Doğu'dan çok ciddi rezervasyon almaya başladı, hem İstanbul hem Trabzon hem Antalya olsun çok ciddi bir rezervasyon almaya başladık. Bu sene İsrail'le savaştan dolayı çok ciddi bir sıkıntımız var, Rusya'dan yavaş bir rezervasyon akışı oluyor ama Çin'den Antalya'ya gelmese bile İstanbul'a Kapadokya'ya çok ciddi şekilde bir akış olacağını düşünüyoruz. Bunun sebebi, TGA'nın yapmış olduğu akıllıca rasyonel reklam pazarlama faaliyetleridir."

(BA-SM-ŞG-E)