Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor" - Son Dakika
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Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor"

06.09.2022 10:26
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduğunu anımsatarak, "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduğunu anımsatarak, "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor. Avrupa tarihinde bunun örneklerini gördük." dedi.

Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, Blaszczak, Avrupa'nın Rusya'nın baskılarına boyun eğmeden enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji konusunda Rusya'ya çok bağımlı olduğu için Almanya'yı suçlayan Bakan Blaszczak, Rusya ordusunun güçlenmesinde de Almanya'nın payı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiden gelen paralarla ordusunu güçlendirdiğini öne sürdü.

Blaszczak, Rusya'nın Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduğunu hatırlatarak, "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor. Avrupa tarihinde bunun örneklerini gördük." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Polonya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: 'Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Rusya, imparatorluğunu diriltmek için ilk defa girişimde bulunmuyor" - Son Dakika
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