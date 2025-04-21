Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası - Son Dakika
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Ekonomi

Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası

Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası

Türkiye'de de çok satan popüler spor giyim markası New Balance'a, bazı ayakkabı modellerinde kullandığı "domuz derisi"ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmetti.

21.04.2025 08:49
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle milyonluk ceza verdi.

İNTERNET SİTESİNDEN SATILAN MODELLER MERCEK ALTINDA

Kurul tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın "com.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı sitelerdeki açıklamalarında "pigskin suede" (domuz derisi süet) ibaresinin yer aldığı belirlendi.

"DİNİ HASSASİYET" VURGUSU

Yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata göre, tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şirketin daha önce benzer bir sebeple uyarıldığı ve idari yaptırım uygulandığı anımsatıldı.

YANILTICI REKLAMLAR DURDURULACAK

Buna göre, ilgili maddelere aykırılık nedeniyle NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verilirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi. Şirkete Ağustos 2024'te de bu nedenle ceza verilmişti.

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Ticaret Bakanlığı, New Balance, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Popüler ayakkabı markasına 'domuz derisi' cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesko Aljovic:
    Yemiyoruz ki,ayağımıza giyiyoruz..Ya tamam sefalletten yorgan kemiren,ayakkabı kemiren milyonlar var ama onlarda sadece bir kemirgen.Onlarda yemiyor,sadece biraz açlığı bastırıyorlar. 6 30 Yanıtla
  • Ayhan Eski:
    1 milyon 730.000 TL ceza ne ya sıgara icir en işletmeye en son 100.000 TL ceza. ver çok komik bir ceza koskaca firmaya 1.7 ver dini hassaiyeti olan için çok rencide edici bir durum( eski bir ev alinir 9 paraya ) 6 3 Yanıtla
  • Khamet:
    Mesko Aljovic millet para veriyor ibraz etmesi gerekiyor herkes senin gibi düşünmüyor sen yiyebilirsin sorun yok bilmeniz gereken domuz derileri dayanıklılığını genellikle alttaban için kullanılır ve arka topuk kısmına ve seyerk delikli gibi olur kalın kıl delikleri gibi 9 0 Yanıtla
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