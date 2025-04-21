Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance markasına Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle milyonluk ceza verdi.

İNTERNET SİTESİNDEN SATILAN MODELLER MERCEK ALTINDA

Kurul tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın "com.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı sitelerdeki açıklamalarında "pigskin suede" (domuz derisi süet) ibaresinin yer aldığı belirlendi.

"DİNİ HASSASİYET" VURGUSU

Yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata göre, tüketicileri yanıltabilecek veya dini hassasiyetleri aykırı bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şirketin daha önce benzer bir sebeple uyarıldığı ve idari yaptırım uygulandığı anımsatıldı.

YANILTICI REKLAMLAR DURDURULACAK

Buna göre, ilgili maddelere aykırılık nedeniyle NBI Giyim A.Ş.'ye 1 milyon 730 bin lira para cezası verilirken yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi. Şirkete Ağustos 2024'te de bu nedenle ceza verilmişti.