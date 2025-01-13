Porsche'nin Küresel Teslimatları %3 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Porsche'nin Küresel Teslimatları %3 Düştü

Porsche, 2023'te Çin'deki talep düşüşü nedeniyle araç teslimatlarının %3 azaldığını açıkladı.

13.01.2025 13:47
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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun spor otomobil markası Porsche, küresel araç teslimatlarının, geçen yıl Çin'deki talep düşüklüğüyle 2023'e göre yüzde 3 gerilediğini bildirdi.

Porsche, 2024'e ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks spor otomobil üreticisinin araç teslimatları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 310 bin 718'e geriledi.

Alman üreticinin Avrupa'daki satışları 2024'te yıllık yüzde 8 artarak 75 bin 899'a ulaştı.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yüzde 1 artarak 86 bin 541'e yükselirken, şirketin ana pazarı olan Almanya'da teslimatlar, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan'ın yeni sürümleriyle yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık yüzde 28'lik bir düşüşle 56 bin 887 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasında, "Çin'deki düşüş temel olarak bu bölgede devam eden zorlu ekonomik durumdan kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Porsche, Ekim 2024'te, devam eden zayıf talep nedeniyle Çin'deki bayi ağını azaltacağını duyurmuştu.

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, şirket Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Porsche, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Porsche'nin Küresel Teslimatları %3 Düştü - Son Dakika

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