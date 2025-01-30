Portakal Fiyatları Çiftçiyi Küstürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Portakal Fiyatları Çiftçiyi Küstürdü

Portakal Fiyatları Çiftçiyi Küstürdü

Aydın'da portakalın tezgah fiyatı 25-30 TL iken, halde 8 TL olunca üreticiler ürünlerini bırakıyor.

30.01.2025 14:41
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Aydın'ın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan portakal ve mandalinanın tezgahtaki fiyatı ile tarladaki fiyatı arasındaki uçurum çiftçileri küstürdü. Pazar tezgahlarında kilosu 25-30 TL olan portakala halde 8 TL fiyat yazılınca pek çok üretici maliyeti karşılayamadığı için ürünü dalında bıraktı.

Kış hastalıklarına ve gribe karşı oldukça etkili olmasına rağmen portakal ve mandalinanın bu yıl satılmadığını ve ürünlerin ağaçta kaldığını belirten Aydınlı üreticilerden Arif Solagay, " Türkiye'de planlı ve bilinçli tarım yapılmadığı sürece çiftçi umduğunu bulamaz. Portakal vatandaş tüketmek istediğinde kilogramı 25-30 TL. Ancak çiftçi ürünü yetiştirip toplayıp hale götürüp satmak istediğinde 8-10 TL. Her zaman çileyi üretici çekiyor. Parayı aracı kazanıyor. Yıllar önce Sultanhisar'a 'Narenciye üreticisinin çilesi bitecek' denilerek meyve suyu fabrikası kuruldu. Ancak çiftçinin lehine hiçbir şey değişmedi. Meyve suyu fabrikasının dibinde üretim yapıyoruz. Ancak yine ürünümüz para etmiyor. Kendim yaşlı ve rahatsızım. Toplattırıp satmak istesem, ürünün satışından elde edeceğimiz gelir maalesef işçilik maliyetini karşılamayacak ve cebimizden ayrıca para ödemek zorunda kalacağız. Bu nedenle pek çok kişi daha fazla zarar etmemek için ürününü toplayamadı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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