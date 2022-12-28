Plastik poşet kararı Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5 kuruş, vatandaş ise 25 kuruş ödeyecek - Son Dakika
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Plastik poşet kararı Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5 kuruş, vatandaş ise 25 kuruş ödeyecek

28.12.2022 10:08

Marketlerin piyasaya süreceği her plastik poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş, vatandaşın ise 25 kuruş ödeyeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

İNDİRİM YETKİSİ KULLANILDI

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

BAKAN KURUM "FİYAT DEĞİŞMEYECEK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" demişti.

Kaynak: İHA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Plastik poşet kararı Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5 kuruş, vatandaş ise 25 kuruş ödeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plastik poşet kararı Resmi Gazete'de! Poşete market 38,5 kuruş, vatandaş ise 25 kuruş ödeyecek - Son Dakika
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