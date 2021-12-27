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Primeclass, Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı - Son Dakika

Primeclass, Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı

27.12.2021 12:04
Primeclass, Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı

TAV İşletme Hizmetleri'nin 20 ülkede 65 noktada faaliyet gösteren Primeclass markası, hijyen, konfor ve güvenli seyahat uygulamalarıyla havacılık sektörünün global derecelendirme kuruluşu Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı.

TAV İşletme Hizmetleri'nin 20 ülkede 65 noktada faaliyet gösteren Primeclass markası, hijyen, konfor ve güvenli seyahat uygulamalarıyla havacılık sektörünün global derecelendirme kuruluşu Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Skytrax, Primeclass İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanlarındaki özel yolcu salonlarındaki denetimlerini salgın dönemine özel belirlenen kriterlerle tamamladı.

Primeclass, salgın döneminde Skytrax'iin "Dünyanın En Güvenilir Yolcu Salonları"nı değerlendirdiği listede 5 yıldız alan ilk özel yolcu salonu unvanına da sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, pandemi dönemiyle birlikte hijyende çok yüksek bir standardın artık sektörün normalleri arasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Primeclass özel yolcu salonlarında ağırladığımız yolcularımıza, kendilerini güvende hissedecekleri ayrıcalıklı ve son derece kaliteli bir hizmet kalitesi sağlamayı öncelikli sorumluluk alanımız olarak görüyoruz. 2021'in başında, Umman'daki Maskat ve Letonya'daki Riga salonlarımız ile Skytrax'in Kovid-19 Havayolu Özel Yolcu Salonu Hijyen ve Güvenlik Derecelendirmesi'nden 5 yıldız alan dünyanın ilk bağımsız yolcu salonu işletmecisi olmuştuk. Bu küresel başarıyı globalde diğer servis noktalarımızda devam ettirirken, Türkiye'ye ödüllerle beraber getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Skytrax, 150'nin üzerinde güvenlik protokolünü değerlendiriyor

Skytrax, dünya çapında havalimanları ve özel yolcu salonları ile gerçekleştirdiği denetimlerde müşteri ve çalışanlar için gelişmiş güvenlik hizmetlerinin sağlanması adına tüm hizmet ve personel ile ilgili 150'nin üzerinde güvenlik protokolünü değerlendirerek sertifikaları hazırlıyor.

Skytrax'in değerlendirmesinde özel yolcu salonu içindeki sosyal mesafe düzenlemesi, alanların temizlik ve hijyeninin artırılması, mevcut duruma uyarlanarak servis edilen yiyecek ve içecek hizmetleri ile belirli temas noktalarında temassız hizmet sunma seçeneği gibi temel güvenlik önlemleri denetleniyor.

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Adnan Menderes, Havacılık, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Primeclass, Skytrax'ten 2 ödül daha kazandı - Son Dakika Ekonomi


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