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Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı - Son Dakika
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Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

2023 yılının son faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Faiz artışlarına ilişkin Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının devam edeceğini ve yüksek faiz politikasından vazgeçerek enflasyonun düşüşünü bekleyip faizleri düşürebileceğini belirtti. Ayrıca, enflasyonu artıran kalemlerin fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini ifade etti.

23.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:35
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2023 yılının son faiz kararını perşembe günü açıklayan Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye çıkardı. Böylece Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği hazirandan bu yana faiz 3.400 puan artırıldı. Merkez'in faiz artırımlarına 2024'te de devam edip etmeyeceği merak edilirken, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'dan konu hakkında Haberler.com'a özel açıklamalar yaptı.

FAİZ ARTIŞLARI DEVAM EDER Mİ?

Haberler.com'dan Melis Yaşar "Faiz artışları devam eder mi?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Merkez Bankası 500'er baz puanlık faiz artışlarını 250 baz puana indirdi. Muhtemelen ocak ayında da bu benzer bir hamle bekliyorum ben. Ocak ayında ya 250 baz puan ya da sabit bırakabilir. Her iki uygulamada da Merkez Bankası, yüksek faiz politikasından vazgeçerek bundan sonra enflasyonun düşüşünü bekleyip faizleri düşürebilir." dedi.

"YÜKSEK FAİZ UYGULAMASI RİSK"

Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarını da yorumlayan Erdoğan, "Enflasyonla mücadele ederken yüksek faiz uygulamasının risk olduğunu düşünen bir ekonomistim. Çünkü yüksek faizle enflasyonla mücadele edip toplam harcamayı daraltıp ekonomide para ve kredide baskılayıp para ve kredi talebini baskılamaya çalışırken, bir anda ekonomide harcama düzeyini düşürüyorsunuz. Üreticilerin ve tüketicilerin krediye erişimini etkiliyorsunuz. Bunun da ekonomiye yansıması durgunluk." şeklinde konuştu.

"ENFLASYONA NEDEN OLAN KALEMLERİN FİYATLARI SABİTLENMELİ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tip enflasyonla mücadele politikasının en önemli negatif yansıması toplam talebi baskılamaya çalışırken, daha zor ve içerisinden çıkması zor duruma girmeniz söz konusu. Ekonomide resesyonist eğilimlerin çıkması üretimin ve istihdamın daralmasına, işsizliğin artmasına yol açar. Ben şahsen yüksek faiz politikasından çok ekonomide enflasyonu artıran kalemlerin bulunarak fiyatların sabitlenmesi kanaatindeyim."

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: He he Yanıtla 4 0

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Haberler, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı - Son Dakika


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