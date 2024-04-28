Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti

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Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.

"BU ÇOCUK BİR DAHİ"

Defansa Central'ın haberine göre Arda'yı sezon başında isteyen ancak Real Madrid'e kaptıran Barcelona, genç yıldızın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası bir kez daha pişman oldu. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ANCELOTTI'DEN KART UYARISI

Öte yandan yine aynı sitede yer alan haberde Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı ve "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin" dediği aktarıldı.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 8 maçta forma giyen ve 166 dakika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.