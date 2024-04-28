Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti

Geniş Video İzle

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasındaki performansıyla gündem olmaya devam ediyor. Real Madrid'e imza atmadan önce adı sık sık Barcelona ile de anılan milli yıldız, teknik direktör Xavi'yi kendine hayran bıraktı. Real Sociedad maçında Arda'yı izleyen genç teknik adam,"Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadeleriyle transfer pişmanlığını dile getirdi.

28.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.

"BU ÇOCUK BİR DAHİ"

Defansa Central'ın haberine göre Arda'yı sezon başında isteyen ancak Real Madrid'e kaptıran Barcelona, genç yıldızın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası bir kez daha pişman oldu. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti

ANCELOTTI'DEN KART UYARISI

Öte yandan yine aynı sitede yer alan haberde Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı ve "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin" dediği aktarıldı.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 8 maçta forma giyen ve 166 dakika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Real Sociedad, Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Barcelona, Madrid, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Abartmayın yaa. Barcelonada daha yetenekli gençler var. Gavi var. Pedri var.Yamal var. Arda onların gerisinde kalacağı için gitmeyip Real madridi seçti. 9 20 Yanıtla

16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
15:37 Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu
15:24 Arda Güler’in başarısı Barcelona’yı pişman etti Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 16:49:00. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement