Prostat Büyümesine Su Buharı Tedavisi - Son Dakika
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Ekonomi

Prostat Büyümesine Su Buharı Tedavisi

Rezum tedavisi, ameliyatsız prostat büyümesi tedavisinde etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

11.02.2025 12:18
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Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Bülent Erkurt, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan "rezum" (su buharı) tedavisinin ameliyat olamayan veya olmak istemeyen hastalar için önemli bir alternatif olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan "rezum" (su buharı) yöntemi, ameliyat gerektirmeyen bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Prostat büyümesi, erkeklerin yaşam kalitesini düşüren, özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir sağlık sorunu. Üroloji alanında geliştirilen yeni yöntemler arasında öne çıkan rezum tedavisi, özel bir jeneratörle ısıtılmış su buharını doğrudan prostat dokusuna enjekte ederek, iyileşme sürecini hızlandırmayı ve ameliyat riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Klasik cerrahi girişimlere kıyasla kısa sürmesi, daha az risk barındırması ve hızlı taburcu imkanı sunan rezum yöntemi, 80 grama kadar olan prostat büyümelerinde etkili oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bülent Erkurt, su buharı tedavisinin ameliyat olamayan veya olmak istemeyen hastalar için önemli bir alternatif olduğunu belirtti.

Hastalarda iyi huylu prostat büyümesi varsa, farklı tedavi alternatifleri önerdiklerini aktaran Erkurt, şunları kaydetti:

"Prostat büyüklüğü üroloji uzmanı tarafından tespit edildiğinde, öncelikle iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu belirlenir. Eğer hastanın şikayetleri iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanıyorsa, hastaya bazı tedavi alternatifleri sunuyoruz. Bazı hastalara ilaç tedavisi, bazılarına davranış tedavisi, bazılarına ise ameliyat öneriyoruz. Ameliyat önerdiğimiz hastalarda yaşlarına, eşlik eden hastalıklarına ve mesleklerine göre bazı ayrımlar yapmak zorundayız."

"Bu araştırmalarda en güvenli yöntemi seçmeye çalışıyoruz"

Erkurt, rezum tedavisinin özellikle 50 yaş altındaki baba adayları ve 80 yaş üstü cerrahi riski yüksek hastalar için uygun bir seçenek olduğunu vurgulayarak, "Hastalarda prostat büyümesi mevcut ancak eşlik eden hastalıkları nedeniyle anestezi uzmanları, kardiyoloji uzmanları veya diğer branş doktorları ameliyatı yüksek riskli buluyorsa, tedavi alternatiflerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarda en güvenli yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Amacımız, tedavinin kısa sürmesi, güvenli olması ve hastaya zarar vermeden çözüm sağlamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rezum yönteminin oldukça kolay ve güvenli olduğunu ifade eden Erkurt, son zamanlarda kullanılan Rezumun, yani su buharı tedavisinin, bu kapsamda değerlendirilen bir yöntem olduğuna dikkati çekti.

Erkut, bu yöntemde, özel bir jeneratörde distile su, termal enerjiyle 103 santigrat dereceye kadar ısıtıldığını ve elde edilen buharın prostat dokusuna uygulandığını anlatarak, yöntemin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İşlem toplam 7 dakika sürer. Endoskopik olarak doğal yollar kullanılarak büyüyen prostat dokusuna ulaşılır ve ısıtılmış su buharı bu bölgelere enjekte edilir. Her bir uygulama 9 saniye sürer ve toplamda 4-5 enjeksiyon yapıldıktan sonra işlem tamamlanır. Daha sonra hastaya bir sonda takılır ve hasta odasına alınır. İşlemden 3-4 saat sonra hasta taburcu edilir. Bu yöntem oldukça kolay ve güvenlidir. Ancak her prostat büyümesi için en etkili veya en başarılı yöntem olmayabilir. Çünkü her yaş grubunun ve her prostat büyüklüğünün tedavi süreci farklıdır."

Kaynak: AA

Ameliyat, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prostat Büyümesine Su Buharı Tedavisi - Son Dakika

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