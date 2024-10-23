PTT 184. Yılını Kutladı

Ekonomi

PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul PTT Başmüdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fatura ücretini yatırmak için kurumun Sirkeci'deki merkezine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan "184" gişe numarasını alan Emin Irmak isimli vatandaşa, İstanbul PTT Başmüdür Yardımcısı İbrahim Halil Babagiray tarafından günün anısına pul albümü hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul PTT Başmüdürü Ali Kurt Türk, kurumun tarihçesi hakkında bilgi vererek, "23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan PTT AŞ, günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkemizin dört bir yanında, geniş hizmet ağıyla posta, kargo, lojistik, banka, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin, hizmetlerine ek olarak sportif faaliyetlere destek verdiğini, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağladığını belirten Türk, "PTT olarak İstanbul genelinde en gelişmiş mahallerle, en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyor, yaygın hizmet ağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.