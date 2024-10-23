PTT 184. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

PTT 184. Yılını Kutladı

PTT, 184. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutladı ve anma hediyeleri dağıttı.

23.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul PTT Başmüdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fatura ücretini yatırmak için kurumun Sirkeci'deki merkezine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan "184" gişe numarasını alan Emin Irmak isimli vatandaşa, İstanbul PTT Başmüdür Yardımcısı İbrahim Halil Babagiray tarafından günün anısına pul albümü hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul PTT Başmüdürü Ali Kurt Türk, kurumun tarihçesi hakkında bilgi vererek, "23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan PTT AŞ, günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkemizin dört bir yanında, geniş hizmet ağıyla posta, kargo, lojistik, banka, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerini sunmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin, hizmetlerine ek olarak sportif faaliyetlere destek verdiğini, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağladığını belirten Türk, "PTT olarak İstanbul genelinde en gelişmiş mahallerle, en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyor, yaygın hizmet ağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Ekonomi, Yaşam, PTT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT 184. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: PTT 184. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.