PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Kanyonlar" konulu 2x7,50 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 22,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › PTT'den 'Kanyonlar' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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