PTT'den "Kanyonlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Kanyonlar" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Kanyonlar" konulu 2x7,50 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 22,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
???????Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugünden itibaren PTT Pul Müzesi'nde "Kanyonlar 18.08.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
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