PTT ve TFDF'nin düzenlediği Palmares ödül töreninde koleksiyonerler ödüllerini aldı - Son Dakika
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PTT ve TFDF'nin düzenlediği Palmares ödül töreninde koleksiyonerler ödüllerini aldı

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PTT ve TFDF\'nin düzenlediği Palmares ödül töreninde koleksiyonerler ödüllerini aldı
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PTT AŞ ile TFDF işbirliğinde, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi'nde dereceye giren koleksiyonerler için Palmares ödül töreni düzenlendi. Enis Eğilli, Ada Arven Akdemir ve Hayri Alper Nişanal törende ödüllerini aldı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle düzenlenen "Palmares" ödül töreninde, dereceye giren koleksiyonerlere ödülleri verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ ile TFDF işbirliğinde, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi'nde dereceye giren koleksiyonerler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene, PTT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, TFDF Başkanı Ziya Ağaoğulları ile Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in yanı sıra filateli camiasından davetliler katıldı.

Yarışmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı En İyi Tematik Koleksiyon Ödülü, PTT AŞ En İyi Gençlik Sınıfı Ödülü ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Özel Ödülü başta olmak üzere birçok kategoride dereceye giren koleksiyonerlere ödülleri takdim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı En İyi Tematik Koleksiyon Ödülü Enis Eğilli'ye, PTT AŞ En İyi Gençlik Sınıfı Ödülü Ada Arven Akdemir'e, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Özel Ödülü ise Hayri Alper Nişanal'a verildi.

Kaynak: AA
Kültür SanatEkonomiGençlikKültürSanatPTTSon Dakika

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