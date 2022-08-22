Puratos Türkiye, Great Place to Work Sertifikasyonu'nu tamamladı

Puratos, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work' sertifikası almaya hak kazandı.

Pastacılık, ekmekçilik ve çikolata sektörlerine sunduğu ürün ve çözümlerle kendi alanının küresel liderlerden biri olan Puratos, Türkiye'de 30 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ülkede üretimi bulunan, 100'den fazla ülkede 9 bin 500'ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren şirketin operasyonu, başarıyla yürüttüğü çalışmaların temeli olan insan yönetimi süreçlerini 'Great Place to Work' sertifikası ile taçlandırdı. Puratos Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Pilav, dünyanın en iyi işverenleri arasında yer alan şirketin harika iş yerlerinden biri olarak sertifikalandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Sadece müşterilere değil, çalışanlarımıza da iyilik vaat ediyoruz"

Şirketin harika iş yerleri arasında gösteren iç görünün çalışanlardan gelmiş olmasının büyük değeri olduğunu belirten Ebru Pilav, "Puratos tüm dünyada sadece müşterilerine değil, çalışanlarına da iyilik vaat eden bir kuruluş. Çalışan deneyimini insanların potansiyelleri üzerine kurguluyor ve bu potansiyeli performansa dönüştürecek ortam ve araçları sunuyoruz. Çalışanlarımıza, inanılmaz ilham verici bir motto ile sesleniyor ve "Kendiniz olmanın büyüsünü yaşayın!" diyoruz. Tüm bu çabaların değer bulduğunu görmek ve çalışanlarımızın değerlendirmesiyle harika iş yeri sertifikasyonu almak çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 89'luk bir değerle harika iş yeri"

Puratos Türkiye çalışanlarının yüzde 90 oranında katılım gösterdiği Great Place to Work analizinde şirket, yüzde 89 oranında harika iş yeri olarak değerlendirildi. Ebru Pilav, katılım oranının da değerlendirme sonucu kadar mutluluk verici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şirketin çalışan bağlılığı oluşturma hedefi çalışan deneyimi kurgusunun en önemli noktası. Ekip arkadaşlarımızın şirketle ilgili değerlendirmeye gösterdikleri istekli katılım, bağlılık oranlarımızın da göstergesi. Puratos çalışanları şirketlerinde çalışmanın anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyor, burada kendilerini ifade edebilecekleri içten bir iş birliği ortamı olduğunu, çok önemsendiklerini, saygı gördüklerini ve desteklendiklerini biliyorlar. Takım üyeliği, dostluk, adalet gibi şirketin çalışan felsefesinin en önemli noktalarında yüzde 90 ortalamanın üzerinde bir değerlendirme yapıyorlar. Gelişim alanlarımız elbette var ve şimdi harikanın ötesine geçmenin hazırlığı içindeyiz" dedi. - İSTANBUL