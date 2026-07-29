Pursaklar Belediyesi enerjisini güneşten alacak

Pursaklar Belediyesi, hayata geçireceği Güneş Enerji Santrali yatırımıyla kendi elektriğini üreterek hem kamu kaynaklarını koruyor hem de çevre dostu belediyecilikte örnek bir projeye imza atacak.

Pursaklar Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir belediyecilik vizyonu doğrultusunda önemli bir yatırımı daha ilçeye kazandırıyor. Yapımına başlanan Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyeye ait tüm hizmet alanlarının elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

"Pursaklar Belediyesi elektriğe bir kuruş bile ödemeyecek"

Pursaklar Belediyesi'nin elektriğe bir kuruş bile ödemeyeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Burası Pusaklar Belediyemize ait güneş enerji santrali kurduğumuz şantiyemiz. Bu çok hayal ettiğim, heves ettiğim, önemsediğim bir proje. Çok ciddi emek verdik. Mülkiyet sorunlarını hallettik, lisans problemlerini hallettik. Dolgu vesaire derken artık bir tesis kazandırmak üzereyiz. Müteahhit firma da üç dört ay içinde artık şalteri kaldırıp elektriği kullanacağımızı söylüyor. Panellerin siparişi de verildi. Onlar da takılacak. Tabii elektrik ihtiyacımız, enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Artan enerji ihtiyaçlarımızın hepsini de inşallah bu santralden karşılayacağız. Hatta bir miktarda kazanç sağlayacağız. Kendi enerjisini üreten, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Güneşten aldığı güçle hizmet üretmeye hazırlanan Pursaklar Belediyesi; hizmet binaları, sosyal tesisler, kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, hanımevleri, dede-torun evleri, spor tesisleri, parklar ve diğer tüm hizmet birimlerinde kullanılacak elektriği kendi üretecek. Böylece hem enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacak hem de çevrenin korunmasına katkı sunulacak.