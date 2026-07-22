Putin: Akaryakıt Sorunları Geçici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan sorunların geçici nitelik taşıdığını ve ekonominin genel görünümünü etkilemeyeceğini belirtti.

Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yapılan ekonomik konulara yönelik toplantıda konuştu.

Enerji sektörü ve bazı diğer alanlarda durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik "dış girişimler" bulunduğunu belirten Putin, "Ülke ekonomisi ve kilit sektörleri, yakıt ve enerji sektöründeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen istikrarlı." dedi.

Rus ekonomisinin ve ana sektörlerinin başarılı seyrini koruduğunu dile getiren Putin, "Bu sorunlar geçici nitelik taşıyor ve ekonominin genel görünümünü etkileyemez." ifadesini kullandı.

Rusya federal bütçesinin haziranda fazla verdiğine işaret eden Putin, bu gelişmede bütçe gelirlerindeki artışın önemli rol oynadığını söyledi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.