Putin'den Goldman Sachs Satışı Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

Putin'den Goldman Sachs Satışı Onayı

Putin, Goldman Sachs'ın Rusya iştirakini Balchug Capital'e satmasını onayladı.

31.01.2025 14:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını onayladı.

Putin'in onayladığı, Goldman Sachs'ın Rusya'daki varlığına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Balchug Capital adlı şirkete, Goldman Sachs'ın iştirakindeki yüzde 100 payı satın alma izni verildi.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin'den Goldman Sachs Satışı Onayı - Son Dakika

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