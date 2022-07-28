Tekstil Kent Sanayi Sitesi inşaatında sona doğru - Son Dakika
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Tekstil Kent Sanayi Sitesi inşaatında sona doğru

28.07.2022 12:10
Tekstil Kent Sanayi Sitesi inşaatında sona doğru

Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesinde yapımı tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Tekstil Kent Sanayi Sitesi'nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesinde yapımı tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Tekstil Kent Sanayi Sitesi'nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Pütürgeli iş adamlarının yoğun talep gösterdiği ve 2 ay sonra yapımı tamamlanacak olan tekstil kent sanayi sitesi 4 bölümden oluşuyor ve her bölümünde 125 kişi istihdam edilecek.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde inşaatı devam eden Tekstil Kent Sanayi Sitesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Pütürge'de doğan Pütürge'de doyacak" dedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'le birlikte tekstil kent inşaat alanını gezen Pütürgeli iş adamı İlhan Hasar, buradan 2 bölümü kullanmak ve 250 kişi çalıştırmak üzere ön anlaşma sağladı.

Başkan Sülük, burada yaptığı konuşmada, "Biz yola çıkarken Pütürge'de doğan Pütürge'de doyacak' dedik ve hayata geçirdiğimiz üretim tesisleri ile bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz, Tekstil kentin faaliyete geçmesi ile birlikte İstanbul'da ekonomik olarak zor şartlarda yaşayan tüm hemşehrilerimizi istihdam etmek üzere Pütürge'mize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tekstil Kent'de iş yapacak olan İşadamı İlhan Hasar ise, "Belediye başkanımızın destekleri ile burada 250 kişiye iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Pütürge, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstil Kent Sanayi Sitesi inşaatında sona doğru - Son Dakika

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