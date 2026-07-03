PVC-S İthalatında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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PVC-S İthalatında Soruşturma Başlatıldı

03.07.2026 09:11
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Almanya ve ABD menşeli PVC-S ithalatı için gözden geçirme soruşturması açıldı. Petkim başvurdu.

Almanya ve ABD menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" (PVC-S) ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya ve ABD menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ürününün ithalatı için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yapılan inceleme sonucu, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Almanya, Ekonomi, Petkim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PVC-S İthalatında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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