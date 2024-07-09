QNB, 2024 yılı altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

QNB, 2024 yılı altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı

QNB, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olarak, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 8,2 milyar Katar riyaline ulaştı. Faaliyet geliri ise yüzde 9 artarak 20,1 milyar Katar riyaline ulaştı. Ayrıca, QNB Yönetim Kurulu, hissedarlara temettü dağıtımı yapacağını duyurdu.

09.07.2024 17:02
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QNB, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin önde gelen finans kuruluşlarından olan QNB, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; buna ek olarak, QNB Yönetim Kurulu, 17 Temmuz 2024 tarihli işlem kapanışında hak sahibi hissedarlara ödenmek üzere nominal hisse değerinin yüzde 33'ü oranında (hisse başına 0,33 Katar Riyali) temettü dağıtacak. Temettü dağıtımının Katar Merkez Bankası'nın onayı ile olduğu belirtildi.

Açıklanan verilere göre; şirketin bu yılın altı aylık net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 8,2 milyar Katar riyaline (2,2 milyar dolar) ulaştı. Faaliyet geliri yüzde 9 artarak 20,1 milyar Katar riyaline (5,5 milyar dolar) ulaştı. Toplam varlıklar 30 Haziran 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir artışla 1.261 milyar Katar riyali (346 milyar dolar) ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Temettü, Afrika, Katar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB, 2024 yılı altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

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