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Quick Sigorta "Efma Live" etkinliğine katıldı - Son Dakika

Quick Sigorta "Efma Live" etkinliğine katıldı

07.12.2021 13:38
Quick Sigorta "Efma Live" etkinliğine katıldı

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Efma'nın düzenlediği Efma Live etkinliğine konuk oldu.

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Efma'nın düzenlediği Efma Live etkinliğine konuk oldu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 72 konuşmacının katıldığı Efma Live etkinliğinde finans dünyasının önemli aktörleri deneyim ve fikirlerini paylaştı.

Geçen yıl ilki gerçekleşen etkinliğin bu yılki gündemi yine finansal hizmetler sektörünün geleceği oldu. EfmaLIVE'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve gündemi "finansal hizmetler sektörünün geleceği" olan panelde Pınar Güzey, "Sigorta'nın Geleceği" bölümünde konuştu.

İş gücü, iş birliği ve açık finans, müşteri deneyimi dönüşümü ve sürdürülebilirlik, inovasyon trendleri ve sigortacılık endüstrisi gibi konu başlıklarının konuşulduğu oturumda Güzey'e, Allianz Partners'dan Jose Antonio Molleda Fernandez, AXA'dan Frank Desvignes ve Capgemini'den Luca Russignan eşlik etti.

Panelde, "kurumların yeni teknolojiler hakkında ne düşündüğü ve değişen dünyada girişimlerine ne şekilde öncelik verdikleri", "pandemi döneminde değişen müşteri deneyimiyle geliştirdikleri yeni ürün ve projeler", "rekabet avantajı elde etmek ve dijital dönüşümü hızlandırmak için doğru verileri toplamanın ve yönetmenin en iyi yolları" başlıklı konulara değinildi.

"Uygulama ile salgında yeni müşteriye ulaşma problemini çözdük"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Güzey, hem yurt içi hem de yurtdışından pek çok ödül alan "Agent değil Acente" uygulaması ile acentelerin uzmanlığı ile dijitalin kolaylığını birleştirdiklerini vurguladı.

Hibrit uygulama ile müşterilerine web sitesi üzerinden kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşattıklarını belirten Güzey, acentelerin salgında en büyük sıkıntılarından biri olan, yeni müşteriye ulaşma problemini çözdüklerini ve aynı zamanda var olan iş modelinin verimliliğini artırdıklarını sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, EfmaLIVE etkinliği boyunca ayrıca, Standard Chartered, Erst & Young, ING Bank, BBVA, Chubb ve Santender'den de konuşmacılar yer aldı.

Ayrıca EfmaLIVE etkinliğinin bu seneki sponsorları ise Accenture, Adopt Ovate, Avanade, Boston Consulting Group, Capgemini, EY, Infosys Finacle, Finalta by McKinsey, IBM, McKinsey & Company, Microsoft, NRI ve TNP oldu.

Quick Sigorta daha önce Efma ve global yatırım danışmanlığı şirketi Accenture ortaklığı ile düzenlenen Efma-Accenture Insurance Awards Trends 2021'de ödüle layık görülmüş ve sigortacılık sektörüne yön veren projeleriyle öne çıkan şirketler arasında yerini almıştı.

EfmaLive etkinliği ile de bu etkisini sürdürerek vizyonunu sektörle paylaşmaya devam etti. Quick Sigorta ayrıca 2019 yılında, 54 ülkeden, 278 şirket ve 395 projenin katıldığı Efma-Accenture Innovation in Insurance yarışmasında "QWorld Dijital Ekosistem" projesiyle üçüncü olup bu ödüle layık görülen "ilk" Türk sigorta şirketi olmuştu.

Quick Sigorta Efma Live etkinliğine katıldı

Sigorta, Finans, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta 'Efma Live' etkinliğine katıldı - Son Dakika Ekonomi


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