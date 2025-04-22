Quick Sigorta'dan 23 Nisan'a Özel Sanat Etkinlikleri

Quick Sigorta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik sanatsal etkinlikler düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta'nın Ataşehir'deki genel müdürlük binasında yer alan Quick Art Space, 23 Nisan kapsamında çocuklara özel atölye serisi başlattı. Quick Art Space ve ME-NOVA işbirliğiyle düzenlenen resim ve müzik atölyelerinin ilki, çocukları sanatla buluşturdu.

Atölyede, eğitmen Burcu Şengör eşliğinde çocuklar hem sanatla tanıştı hem de kendi yaratıcılıklarını keşfetti.

Etkinlik serisinin ilk durağı olan "Ressam Gibi Çiz" atölyesinde çocuklar, dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun hayatı ve eserleri hakkında bilgi edindi.

Kübizm akımını tanıyan minikler, pastel boyalar ve karton kutularla kendi üç boyutlu sanat çalışmalarını oluşturdu. Etkinlik sonunda tüm katılımcıların eserleri küçük bir sergiyle sunulurken, çocuklara katılım sertifikaları takdim edildi.

Etkinliklerin ikinci ayağı olan "Müzisyen Gibi İşit atölyesi ise 26 Nisan Cumartesi günü Kardelen Tekinerdoğan eğitmenliğinde düzenlenecek. Ünlü besteci Wolfrang Amadeus Mozart'ın yaşamından ilham alan atölyede çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemelerle kendi marakas müzik aletlerini yapacak. Atölyenin sonunda çocuklar, Türk Marşı'na ritim tutarak küçük bir performans gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ME-NOVA Kurucusu Mine Erdemoğlu, sanatın, çocukların hem duygusal hem de bilişsel gelişiminde mucizevi bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Quick Art Space'le gerçekleştirdikleri atölyelerde çocukların hayal dünyasına ortak olmanın, kendi ifadelerini bulmalarına alan açmanın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, "Her çocuğun sanatla bir bağ kurabileceğine inanıyor ve bu tip etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

7-10 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen etkinlikler, 26 Nisan'a kadar devam edecek.