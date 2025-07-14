Quick Sigorta’nın Etkinlik Desteği

Quick Sigorta, bu ay spor, doğa, dayanışma ve yerel kültür temalı üç farklı etkinliğe katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, Giresun'daki Karagöl Dağları'nda gerçekleşen 2. Doğa Sporları Şenliği'nin ana destekçileri arasında yer aldı.

Açılışı Dereli ilçesinde yapılan etkinliğe, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, BNP Paribas Cardif ve Ana Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalkavan, yerel yönetim temsilcileri ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları katıldı. Quick Sigorta, üç bin rakımlı yaylada üç gün süren etkinlikte "QTeam" ve "QKaravan" ile hem motivasyon hem altyapı desteği sundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından takvimine dahil edilen Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kapadokya Rallisi'nde ise Quick Sigorta, "QTruck" ile etkinliğe katıldı. Etkinliğin Göreme Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen seyirci özel etaplarını takip eden binlerce katılımcı, heyecanlı anlar yaşadı.

Quick Sigorta'nın sonraki durağı ise Ürgüp oldu. Şirket, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen "DJ Parti"nin ardından Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Aksalur beldesinde düzenlenen Kiraz Festivali'ne sahne altyapısı desteği verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, 2019'a kadar düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğuna değinerek, "Geleneksel kirazlı pilavımız ve festivalimize renk katan zengin müzik programımızla misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Quick Sigorta'nın etkinlik sahnesi olarak kullanılan tırını bu özel etkinlik için bizlere tahsis etmesi, organizasyonun daha da anlamlı hale gelmesine katkı sundu." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Yaşar da yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklere sponsorluk desteğinin yanı sıra kültürlerin, toplulukların ve sporun içinde aktif olarak yer alarak katılım sağladıklarını vurguladı.

Yaşar, "Giresun'da üç bin rakıma yürümek, Kapadokya'da motorların sesini duymak, Aksalur'da çocuklarla kiraz toplamak, bizim için sadece birer görev değil, keyif. Bu hikayelerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.