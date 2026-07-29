Radisson, 160 Yeni Otel Açtı

İSTANBUL(AA) - Radisson Otel Grubu, 2026'nın ilk yarısında büyüme stratejisini hızlandırmayı sürdürürken, 22 binin üzerinde odayı kapsayan 160 otelin anlaşmasını imzalayarak, açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında grup, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ile Asya Pasifik bölgelerinde gerçekleştirdiği yeni otel anlaşmaları, açılış, yeni pazarlara giriş ve marka genişlemeleriyle varlığını güçlendirdi.

Söz konusu büyüme ivmesi, lüks, yaşam tarzı odaklı, üst segment, resort, dönüşüm ve karma kullanımlı projeleri kapsayan çeşitlendirilmiş marka portföyü sayesinde destekleniyor.

Radisson Otel Grubu Avrupa genelinde, Radisson Collection Hotel, Frankfurt ve Radisson RED Vienna Danube Riverside otellerinin imzalanmasının yanı sıra Avusturya, Almanya ve Polonya'da gerçekleştirdiği yeni otel açılışlarıyla önemli kilometre taşlarına ulaştı.

Grup, Tenerife ve Phuket'te açtığı yeni resort otelleriyle tatil destinasyonlarındaki varlığını genişletirken, Radisson Individuals markası da Yunanistan ve İspanya'da büyümesini sürdürdü.

Bu kapsamda Radisson RED, Yeni Zelanda, Filipinler ve Türkiye'de ilk kez hizmet vermeye başlarken, Radisson Collection ise Como Gölü gibi önde gelen destinasyonlardaki varlığını güçlendirdi.

Radisson Otel Grubu, söz konusu dönemde Doğrulanmış Net Sıfır programını da genişletmeyi sürdürdü. Gelecek aylarda Norveç, Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık'ta 10 otelin daha programa katılması planlanırken, Güney Afrika'daki ilk Doğrulanmış Net Sıfır oteli de bu girişime dahil olacak.

Öte yandan, Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel bünyesinde hizmet veren gastronomi restoranı Les Loges, yeniden açılışından 10 ay sonra ilk Michelin yıldızını almaya hak kazandı.

Orta Doğu ve Afrika genelinde Radisson Blu Hotel, Dubai Barsha Heights, Radisson Collection Residences, Riyadh ve Radisson Blu Hotel, Almaty Airport gibi otel açılışları, grubun stratejik pazarlardaki varlığını daha da güçlendirdi.

Aynı dönemde Afrika, önemli bir kilometre taşını geride bırakarak kıta genelinde faaliyette olan ve geliştirme aşamasındaki otel sayısını 100'ün üzerine çıkardı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Güneydoğu Asya Pasifik bölgelerinde Radisson, 2019'dan bu yana kendi segmentinde en fazla otel anlaşması imzalayan marka olmayı sürdürüyor.

Asya Pasifik'teki büyüme güçleniyor

Asya Pasifik, elverişli demografik yapısı, artan seyahat talebi ve markalı konaklama yatırımlarına yönelik yükselen yatırımcı güveninin desteğiyle Radisson Otel Grubu'nun en önemli büyüme bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Çin, Radisson Otel Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Grubun, Country Inn & Suites by Radisson, Park Inn by Radisson ve Radisson RED markaları altında faaliyet gösteren 260'ın üzerinde otelinin yanı sıra orta segment ve yaşam tarzı odaklı marka portföyünde de güçlü bir geliştirme portföyü bulunuyor.

Dünyanın en büyük iç turizm pazarının sağladığı ivme ve markalı konaklama tesislerine yönelik talebin devam etmesiyle Wuhan, Pekin ve Chongqing gibi büyük şehirlerin yanı sıra yükselen ikinci, üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde de geliştirme faaliyetleri sürüyor.

Güneydoğu Asya Pasifik bölgesinde LIME Resort Bohol, a member of Radisson Individuals Premier markanın bölgedeki ilk tesisi olarak hizmete açıldı.

Avustralasya'da ise Radisson RED Auckland, hem Radisson Otel Grubu'nun Yeni Zelanda'daki ilk oteli hem de bölgedeki ilk Radisson RED oteli olma özelliğini taşıyor.

Bu yılın ilk yarısında Radisson Otel Grubu, Hindistan'da 22 otel için anlaşma imzaladı ve açılış gerçekleştirdi.

Böylece ülkedeki geliştirme portföyü yaklaşık 100 otele ulaştı. Radisson Otel Grubu Hindistan'ın 86 şehrinde, 15 bin 500'ün üzerinde oda kapasitesine sahip 142 otel işletiyor.

Söz konusu varlığıyla ülkenin önde gelen uluslararası otel işletmecilerinden biri olma konumunu daha da güçlendiren grup, kısa süre önce açıkladığı India Vision 2030 stratejisi kapsamında gelecek 5 yıl içinde Hindistan'daki portföyünü 500 otele çıkarmayı hedefliyor.

"Tüm paydaşlarımıza pazarın üzerinde getiri sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Elie Younes, "Markalarımız ve çalışanlarımızın gücüyle misafirlerimiz ve yatırımcılarımız için değer yaratıyoruz. İşimizin uzun vadeli yapısına inanıyor, tüm paydaşlarımıza pazarın üzerinde getiri sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın bugün dünyanın en büyük potansiyele sahip otel geliştirme pazarlarından biri konumunda olduğunu belirten Younes, talebin arzın üzerinde seyretmeye devam ettiğini, altyapı yatırımlarının hızla geliştiğini ve yatırımcı güveninin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktardı.

Younes, "Ülkedeki köklü geçmişimiz, markalarımızın yüksek bilinirliği ve sahadaki güçlü ekiplerimizle birleşen bu dinamikler, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.