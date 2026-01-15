Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum - Son Dakika
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
15.01.2026 17:00
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, son jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış politikasına ve küresel dengelere dair açıklamalar yapan Koç, "Türkiye doğru yolda mı?" sorusuna yanıt vererek Ortadoğu politikası için "Çok memnunum" dedi.

TÜSİAD Genel Kurulu'na katılan Koç Holding Onursal Başkanı ünlü iş insanı Rahmi Koç, son jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'nin tutumuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NEFES'e değerlendirmeler yapan Koç, "Türkiye doğru yolda mı" sorusuna, "Türkiye Ortadoğu çalkalanırken çok iyi bir politika şimdiye kadar takip etti. Bunun böyle olmasını temenni ediyorum. Atatürk ne demiş? 'Arap'ın işine karışmayacaksınız kavga ederken, bir de taraf tutmayacaksınız' demiş. Bizimkiler de onu yapıyorlar, çok memnunum" cevabını verdi.

"TRUMP STRATEJİSİNİ İYİ İZAH EDEMİYOR"

Diğer yandan dünyada çok süratli bir değişim olduğuna dikkat çeken Koç, "Trump, ABD'yi tekrar dünyanın en kuvvetli en büyük ülkesi yapmak için seçildi. O istikamette gidiyor. Yalnız stratejisini iyi izah edemiyor. O için bazen gülünç oluyor. Bazen ciddiye almama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama esasında yaptığı doğru. Trump'tan evvelki başkanların tutumundan dolayı onun ittiği, bunun kalktığı bir ülke durumundaydı. Şimdi Trump, bunların hepsini geri çevirmek istiyor" şeklinde konuştu.

Son Dakika Ekonomi Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

SON DAKİKA: Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum - Son Dakika
