Rahmi Koç, Özür Diledi - Son Dakika
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Rahmi Koç, Özür Diledi

06.06.2026 16:26
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Rahmi Koç, İzmir'deki hastane açılışında kullandığı sözler nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı ifadeler nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Koç, mesajında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rahmi Koç, Özür Diledi - Son Dakika

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