Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı

19.04.2022 17:52
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı

Merkezefendi Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında tespiti yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında tespiti yapılmış olan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğinde bulundu. İçerisinde temel gıdalardan oluşan 11 bin 270 adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolileri Ramazan ayı boyunca Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince dağıtılıyor. Temel gıdalardan oluşan 11 bin 270 adet gıda kolisi, ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan ayında da yardımlarımız artarak devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gıda kolilerimizi titizlikle tespit edilen adreslere ulaştırıyoruz. Paylaşmayla, dayanışmayla güzelliği bir kat daha büyüyen iyiliğin ayı ramazanda, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırdığımız gıda kolisi sayısı 11 bin 270'e ulaştı. Sofralarımız bereketli olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Merkezefendi, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 11 bin gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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