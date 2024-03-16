Ekonomi

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı 'atom'

SAMSUN - Samsun'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve Ramazan'da daha çok tercih edilen 'atom' tatlısı, damaklara hitap ediyor.

Samsun'a özgü lezzet olan 'atom' tatlısını yapmak için fırınlarda ustalar yoğun mesai harcıyor. Ramazan ayında daha çok tercih edilen atom tatlısı; yumurta akı, şeker ve sudan yapılıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve özel bir aparatla şekil verilen tatlı, gevrek yapısıyla biliniyor. Her yaş grubu tarafından tüketilen atom, Ramazan'da daha çok rağbet görüyor.

Atom ustası Caner Pala, "Atom yumurta beyazı, su ve şekerden yapılıyor. İçinde başka bir madde yok. Hafif tatlı olarak geçiyor. Ramazan'a özgü bir lezzet. Pişmesi 1 saat kadar sürüyor. İnsanlar özellikle Ramazan ayında rağbet gösteriyor. Ramazan dışında da satıyoruz ama özellikle Ramazan ayında hafif tatlı olarak tüketiliyor. Samsun'a özel bir tatlı" dedi.

Atomun küçükleri 3 TL, büyükleri ise 5 TL'den satılıyor.