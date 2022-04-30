Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak

30.04.2022 11:07

Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak Kastamonu'da üretilen coğrafi işaretli çekme helvaya bayram öncesi rağbet arttı.

Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak

KASTAMONU - Kastamonu'da üretilen coğrafi işaretli çekme helvaya bayram öncesi rağbet arttı. Vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram etmek için çikolata ve şekerden çok çekme helvaya ilgi gösteriyor.

Kastamonu'da vatandaşlar, bayramlarda misafirlerine ikram etmek için şeker ve çikolata yerine "padişah tatlısı" olarak bilinen çekme helvayı tercih ediyor. Selçukludan başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların saraylarda çektirdiği ve coğrafi işaret alarak tescillenen geleneksel lezzet çekme helvasına Ramazan Bayramı öncesi talep arttı. Çekme helva satıcısı Muammer Kuşgözoğlu, çekme helvaya bayramda ikramda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından ilginin arttığını söyledi.

"Bayramda tüketimi daha fazla arttı"

Bayram yaklaştıkça satışlarının arttığını vurgulayan Kuşgözoğlu, "Padişah yatlısı yani Kastamonu çekme helvası, Osmanlı zamanında sarayda yapılan, padişaha yapılan tatlı olarak padişah tatlısı olarak nitelendirilir. Günümüzde çekme helvanın üretimi modern ve hijyenik koşullarda yapılır. Kastamonu'nun meşhur Çekme helvası yağ ve şeker birleşiminden yapılmakta olup tüketimi şu anda eskiye nazaran daha fazla arttı. Şehir dışına hatta yurt dışına dahi ihracatı yapılmaktadır" dedi.

"Bayramlarda çikolata ve şeker yerine çekme helvaya rağbet daha fazla yoğun olur"

Bayramlarda şeker ve çikolata yerine çekme helvaya rağbetin daha fazla yoğun olduğunu belirten Kuşgözoğlu, "Bayramlarda Kastamonu'daki vatandaşlarımız, özellikle İstanbul ve yurt dışında olduğu için Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz tarafından daha fazla ağırlıkta satın alınmaktadır. Kastamonu'ya gelen misafirlerimiz ailelerine ve sevdiklerine çekme helva götürürler. Bayramlarda çekme helvaya rağbet daha yoğun olur ve çikolata ve şeker yerine çekme helvanın dışarıya ihracatı yapılır ve misafirlere ikram edilir" diye konuştu.

"Yaklaşık 20 ile 25 çeşidi mevcut"

Çekme helvanın yaklaşık 25 çeşit ve aromasının olduğunu belirten Kuşgözoğlu, "Çekme helvamızın sade, antep fıstıklı, kahve, güllü, kakao, vanilya, tarçınlı ve çikolata kaplı gibi yaklaşık 20 ila 25 çeşidi mevcut" şeklinde konuştu.

"Ben de satın alacağım ve Ramazan Bayramı'nda misafirlerimizin damağında güzel bir tat bırakacağız"

Bayramda ziyaretçilerine ikram etmek için çekme helva alan Alpay Elbastı isimli vatandaş ise, "Çekme helva Kastamonu'muzun coğrafi işaretli bir ürünü ve yıllardan gelen geleneksel bir lezzetidir. Çekme helvayı bayram ve cenazelerde ikram ederiz. Ağızda lokum gibi eriyen çekme helvanın tarihi bildiğim kadarıyla 1800'lü yıllara dayanır ve padişah tatlısı olarak biliniyor. İnşallah ben de Ramazan Bayramı'nda misafirlerimizi karşılamak için şeker niyetine çekme helva alacağım. Bu sayede misafirlerimizin damağında güzel bir tat ve lezzet bırakacağız. Tüm Türkiye'den Kastamonu'ya gelecek olan tüm ziyaretçileri Çekme Helva almaya davet ediyorum " ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak
Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan Bayramı'nda ağızları çikolata ve şeker değil, çekme helva tatlandıracak - Son Dakika


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