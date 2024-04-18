Ramazan Bayramı\'nda Türkiye genelinde elektrik tüketimi azalırken, YEDAŞ\'ın hizmet bölgesinde arttı

Ramazan Bayramı'nda elektrik tüketimi 2023 yılına göre Türkiye'de yüzde 2,6 oranında azalırken, YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde yüzde 7 oranında arttı.
YEDAŞ'ın Ramazan Bayramı elektrik tüketim analizine göre, Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da bu yıl bayramın ilk 3 günlük elektrik tüketimi, geçen yılki bayramın ilk 3 günlük elektrik tüketimine göre yüzde 7 oranında artış göstererek, 40 bin 267 megavat saate ulaştı. Bayramın 3. günü olan 12 Nisan tarihinde ise 14 bin 100 megavat saatle bayramın en yüksek elektrik tüketimi gözlemlendi. İl bazlı değerlendirildiğinde, elektrik tüketimi, geçen yılki bayram dönemine kıyasla, Samsun'da yüzde 6,7, Ordu'da yüzde 8, Çorum'da yüzde 5, Sinop'ta yüzde 7,5 ve Amasya'da yüzde 6,6 oranında arttı.
Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle kırsal bölgelerde nüfus artışı olabileceğini öngören YEDAŞ bayram öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. 5 bölgede 659 arıza onarım personeli, 241 araç ve 73 nöbetçi amir ile bayram tatili boyunca hizmet veren YEDAŞ, 7/24 çağrı merkezi desteği ile de müşterilerinden gelen talepleri karşıladı.
"Müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimiz"
YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Bayram tatili sebebiyle Anadolu'nun pek çok bölgesinde olduğu gibi, hizmet verdiğimiz şehirlerde de hareketlilik gözlemlendi. Yaşanabilecek yoğunluğu ön görerek bayram öncesi yaptığımız hazırlıklar sayesinde bu süreci sorunsuz bir şekilde atlattık. Yer yer yaşanan arızalara saha personellerimizi yönlendirerek, ilgili yerlere müdahalelerimizi sağladık" dedi.
Bayramın ilk 3 günü planlı kesintilerin de askıya alındığını belirten Yunus Emre Bilgi, "Bayramda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için, sunduğumuz elektrik dağıtım hizmetinin her zaman olduğu gibi kaliteli ve kesintisiz olmasına özen gösterdik" diye konuştu. - SAMSUN
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