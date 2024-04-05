Trabzon\'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

Tokatlı firma, hayvan bakım ekipmanlarını 15 ülkeye ihraç ediyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, hayvan bakım ekipmanları üretimi yaparak Türkiye'nin yanı sıra 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma sahibi Adem Ferhatoğlu, şirketlerini 1989 yılında kurduklarını ve zamanla hayvancılık sektöründe talep olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirtti. Ürünlerinin yurt dışında da talep gördüğünü vurgulayan Ferhatoğlu, Güney Afrika ülkeleri, Polonya, Estonya, Litvanya gibi 15 ülkeye ihracat yaparak yılda 1 milyon 1250 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti. Firma, ilerleyen günlerde personel sayısını artırmayı planlarken, yetişmiş personel bulma konusunda zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.