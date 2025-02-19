Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Uygulamalarına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Uygulamalarına Dikkat!

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Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılara karşı tüketicileri uyararak, yetkili kurumların denetim yapacağını ve piyasa dengesini bozan satıcılara ceza kesileceğini belirtti.

19.02.2025 10:06  Güncelleme: 10:12
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Ramazan öncesi fahiş fiyatlı satışlara dikkat

BURSA - Ramazan ayı öncesinde fırsatçılık yapıp etiketleri değiştiren satıcılara dikkat çeken Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yetkili kurumların denetim yapacağı ve piyasa dengesini bozan satıcılara ceza kesileceğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle pide, hurma meşrubat gibi ürünlerde zamlanıyor. Böyle önemli günlerde fırsatçılık yapan ve fahiş fiyatlarla etiketleri değiştiren piyasa bozucularının olduğunu söyleyen Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Ramazan ayına iki haftadan az bir zaman kaldı. Böyle önemli günlerde dahi fırsatçılık yapan, haksız kazanç peşinde koşan, fahiş fiyatlarla etiketleri değiştiren piyasa bozucularının olduğunu biliyoruz. Yetkili kurumların bu süreçte piyasa denetimi yapacağını, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan satıcıları cezalandıracağını biliyoruz" diye belirtti.

"Piyasanın en etkili denetçisi tüketicidir"

Tüketicinin fahiş fiyat uygulayan yerlerden alışveriş yapmayıp şikayet etmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bu nedenle tüketicilere çağrımızdır. Alışveriş yaparken fiş, fatura aldığınızı biliyoruz. Özellikle şubat ayı başında aldığınız ürün fiyatlarıyla, şubat ayı sonunda aldığınız fiyatları karşılaştırınız. Gerçek girdilerle açıklanamayan haksız ve fahiş fiyatları Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildiriniz. Ayrıca fahiş fiyat etiketleriyle ilgili illerde Ticaret Müdürlüğüne, Belediye Zabıta Müdürlüklerine ve ilgili Odalardan da denetim isteyiniz. Fahiş fiyat uygulayan işyerlerinden alışveriş yapmayınız, demek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Fahiş fiyat konusunda tüketici bilinçli olmalı"

Yılmaz, " Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılı ilk toplantısında fahiş fiyat nedeniyle 126 milyon 700 bin lira cezai işlem uygulamıştır. Fahiş fiyat konusunda tüketicilerimiz son derece bilinçli davranmalı, üzerine düşen denetim sorumluluklarına devam etmelidirler. Basiretli tacirleri tenzih ederek, keyfi ve fahiş fiyat uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalışan satıcıların takipçisi olacağız. Dernek olarak tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi, tüketicilerin sahipsiz olmadığını fırsatçılara göstereceğiz. Ramazanın ve pidenin tadını bozmayın ihtarında bulunmak istiyoruz. Bizden aldıklarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla geri alınacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sıtkı Yılmaz, Ekonomi, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Uygulamalarına Dikkat! - Son Dakika

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