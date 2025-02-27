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Ekonomi

Ramazan Öncesi Hurma Satışları Artıyor

Ramazan Öncesi Hurma Satışları Artıyor

Bandırma'da Ramazan için hurma satışları başladı, fiyatlar 100-550 lira arasında değişiyor.

27.02.2025 12:29
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 11 ayın sultanı Ramazan Ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma satışlarında da yoğunluk yaşanmaya başladı. Cuma gecesi sahur ile başlayacak olan mübarek ay öncesinde, vatandaşlar iftar ve sahur sofraları için hurma alışverişine yönelirken, esnaflar da tezgahlarını Ramazan'a uygun şekilde hazırlıyor.

Bu yıl Medine hurması başta olmak üzere farklı hurma çeşitleri raflardaki yerini alırken, fiyatlar 100 liradan başlayıp 550 liraya kadar çıkıyor. Hurma satıcıları, en çok talep gören çeşitlerin başında siyah hurma olarak bilinen Safavi ve Meşruk hurmasının geldiğini belirtiyor. Geçen yıla göre fiyatların enflasyon oranında arttığını ifade eden esnaflar, vatandaşların hem geleneksel hem de sağlık açısından önemli olan hurmaya ilgisinin devam ettiğini vurguluyor.

Ramazan ayı öncesinde, vatandaşlar hurma çeşitleri ve fiyatlarını merak ediyor. Hurma satıcısı Burak Özcan, Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan'a güzel bir hazırlık yaptık. Özellikle Medine hurması çeşitleriyle tanınıyoruz. Medine'nin en bilinen hurmaları tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl fiyatlar 100 liradan başlıyor." dedi.

Özcan, hurma fiyatlarıyla ilgili, "100 liradan 550 liraya kadar hurma çeşitlerimiz mevcut. Kuru hurmalar, taze hurmalar ve dallı hurma çeşitlerimiz de var. Dökme İran hurması şu an 100 lira. Meşruk hurması, Medine'nin tanınan hurmalarından biri ve 180 liradan başlıyor. 225 liralık versiyonu da mevcut. Siyah hurma olarak bilinen Safavi hurmasının fiyatı 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Ayrıca daha az şeker içeren, diyet hurması olarak bilinen Sukai hurmamız da var." dedi.

Türklerin en çok tercih ettiği hurma çeşitlerinden biri olan Mebrum hakkında da bilgi veren Özcan, şunları ekledi: "Mebrum hurmasının iki çeşidi bulunuyor. Fiyatları 475 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Bu yıl, müşterilerimizin talebi üzerine Mecdul cinsini de getirdik. Etli hurma sevenler için ideal bir seçenek. Tabii ki, Peygamber hurması da ilgi görüyor. Bu hurma, Peygamber Efendimizin bizzat diktiği ağaçtan geldiği rivayet edilen 'acve' bir türdür ve hem Ramazan için hem de şifa niyetiyle birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor."

Özcan "Fiyatlar enflasyon oranında arttı"

Burak Özcan, fiyatların geçen yıla göre nasıl değiştiği hakkında da bilgi vererek, "Fiyatlar genel olarak enflasyon oranında arttı. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği hurma ise siyah hurma olarak bilinen Safavi hurması. Daha ekonomik bir seçenek arayanlar ise Meşruk hurmasını tercih ediyor." dedi.

Bu yıl Ramazan ayının bereketini hurma sofralarında yaşamak isteyen vatandaşlar, bütçelerine uygun çeşitleri seçmeye devam ediyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ramazan Öncesi Hurma Satışları Artıyor - Son Dakika

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