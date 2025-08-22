RE: PLAY Oyun Turnuvası Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
RE: PLAY Oyun Turnuvası Antalya'da Gerçekleşti

22.08.2025 13:23
Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY turnuvası, Antalya'da yarışlarla yapıldı.

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY oyun turnuvasının Antalya etabı, fiziksel ve dijital yarışlarla teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenecek RE: PLAY etkinlik serisinin ikinci durağı MarkAntalya Alışveriş Merkezi oldu.

Etkinlikte, Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilen Forza Horizon 5 yarışları katılımcılara sanal ortamda kıyasıya mücadele yaşatırken, uzaktan kumandalı arabaların kullanıldığı fiziksel pistteki yarışlar da ziyaretçilere gerçek dünyada adrenalin dolu anlar sundu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çeşitli sahne gösterileri ve yarışmalarla ziyaretçilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlandı. Turnuvaya kayıt yaptıran katılımcılara bir aylık ücretsiz Teknosanet internet paketi hediye edildi.

RE: PLAY turnuvası toplamda 10 şehirde düzenlenecek fiziksel etkinliklerle oyun severleri buluşturacak. Serinin sonunda İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finalde 10 finalist yarışacak. Finalin birincisi, 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki kazanacak. İkinciye RTX5000 ekran kartlı Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 bilgisayar hediye edilecek.

Turnuvada yer almak isteyen oyun tutkunları RE: PLAY'in internet adresinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA

