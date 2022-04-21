realme TechLife Robot Süpürge Türkiye pazarı için tanıtılacak - Son Dakika

realme'nin ekosistem ürünlerinden realme TechLife Robot Süpürge, bu akşam saat 21.00'da realme Türkiye Facebook hesabı üzerinden canlı yayınla Türkiye pazarı için tanıtılacak.

realme açıklamasına göre, şirket, "AIoT 1+5+T" olarak adlandırdığı stratejiye göre; 1 ile kullanıcının merkezi cihazının bir akıllı telefon olduğunu, 5 olarak adlandırdığı ikinci kategoride dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve akıllı hoparlörleri, üçüncü kategori olan T ise diğer tüm akıllı ev cihazlarını işaret ediyor.

AIoT 1+5+T stratejisine uygun olacak şekilde tüketicilerin önce ceplerine sonra da evlerinin her köşesine girme niyetiyle Türkiye pazarına robot süpürgesiyle beraber yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Tüm akıllı cihazlarla uyumlu biçimde çalışan realme Link uygulaması, tüketicinin ayrılmaz parçaları haline gelen akıllı saat, TWS kulaklıklar, ev destekçilerinin de vazgeçilmez bir parçası olacak.

realme TechLife Robot Süpürge, ev temizliğindeki en büyük yardımcınız olabilmek için üstün ve kullanışlı özellikler ile donatıldı. realme TechLife Robot Süpürge, LiDAR Akıllı Haritalama ve Navigasyon Sistemi sayesinde süpürgenin bulunduğu alanı 360 derece lazer taramalar ile yüzde 98 doğrulukla haritalar ve en uygun temizlik rotasını oluşturuyor.

Daha sonra realme mobil uygulaması üzerinden temizlenecek alanları seçebilir, kablo, bitki, cam gibi hassas eşyaların bulunduğu alanlara sanal duvar çekerek robotunuzun bu alanların dışında kalarak temizlik yapmasını sağlayabilirsiniz.

TechLife Robot Süpürge, güçlü motoru ile yolunun üzerindeki engelleri rahatlıkla aşarak temizliğe ara vermeden devam ediyor. 5200 mAh büyüklüğündeki bataryası, 600 mL toz ve 300 mL su bölmesi sayesinde 5 saate kadar durmadan temizlik yapma kapasitesine sahip.

realme TechLife Robot Süpürge, 3000 Pa'lık yüksek emme gücüne sahip süpürgesinin yanında paspas özelliğiyle de farklı temizlik ihtiyaçları tek başına karşılıyor. TechLife Robot süpürge, Akıllı Yüzey Adaptasyonu Teknolojisi sayesinde bulunduğu yüzeyi gerçek zamanlı olarak tanımlar, köşe duvar ve halılar gibi derinlemesine temizlik gerektiren bölgelerde hareket hızını düşürerek emme gücünü artırıyor.

realme TechLife Robot Süpürge, sahip olduğu kullanıcı dostu özelliklerle her türlü temizlik ihtiyacını karşılarken kullanışlı bir deneyim sunuyor. Akıllı su deposu sayesinde evin farklı bölgelerinin temizlik ihtiyaçlarına göre su kullanımını kontrol ederek tasarruflu ve uzun süreli bir kullanım sunuyor.

"Y" şeklinde paspaslama özelliği sayesinde paspas yaparken evinizi derinlemesine temizlerken, 55 dB çalışma sesi sayesinde fark edilmeden çalışıyor ve şarjı bittiğinde veya temizliği tamamladığında otomatik olarak şarj istasyonuna yerleşiyor.

Sağlam yapısıyla evcil hayvan bulunan evlerin de vazgeçilmez yardımcılarından biri olacak TechLife Robot Süpürge, ayrıca Google Assistant ve Alexa ile de tam uyumlu olarak çalışıyor.