Recorded Future, Gartner'da Lider Konumda

Mastercard bünyesinde faaliyet gösteren Recorded Future, 2026 Gartner Magic Quadrant Siber Tehdit İstihbaratı Teknolojileri Raporu'nda "Lider" olarak konumlandırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Recorded Future'ın, "Uygulama Yetkinliği" ve "Vizyon Bütünlüğü" kriterleri doğrultusunda şirketleri ele alan Gartner Magic Quadrant değerlendirmesinde bu konumu elde etmesi, kurumların siber risklere karşı daha proaktif ve istihbarat odaklı yaklaşımlara yöneldiğini öne çıkarıyor.

Ayrıca rapor, siber tehdit istihbaratı teknolojilerinin artan önemini bir kez daha ortaya koydu.

Şirketler, kamu kurumları ve finans kuruluşları giderek daha karmaşık hale gelen siber risklerle karşı karşıya kalırken, zamanında ve aksiyona dönüştürülebilir istihbarata erişim, dayanıklılık geliştirmenin kritik unsurlarından biri haline geliyor. Recorded Future, 80'den fazla ülkede 1900'ü aşkın şirket ve kamu kurumuna hizmet vererek, kurumların siber tehditleri daha iyi analiz etmelerine, riskleri önceliklendirmelerine ve güvenlik operasyonlarında daha etkili aksiyon almalarına destek oluyor.

Recorded Future, 200 milyardan fazla özel tehdit verisi düğümünü içeren Intelligence Graph altyapısı sayesinde, tehdit aktörleri, altyapılar ve hedefler genelinde kapsamlı görünürlük sunuyor.

Mastercard için Recorded Future'ın entegrasyonu, dijital ekonomide daha yüksek bir güven standardı oluşturma vizyonunu destekliyor.

Mastercard'ın ödeme teknolojileri, siber güvenlik, kimlik doğrulama ve dolandırıcılık önleme alanındaki uzmanlığı, Recorded Future'ın tehdit istihbaratı yetkinlikleriyle birleşerek müşterilerin daha bağlantılı ve karmaşık hale gelen dijital ekosistemde koruma seviyelerini güçlendirmelerine yardımcı oluyor.

Recorded Future'ın Mastercard bünyesine katılmasıyla şirket, dijital etkileşimleri daha güvenli, kolay, akıllı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan çözümlerle hizmet portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.