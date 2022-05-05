Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor - Son Dakika
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Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor

05.05.2022 12:41
Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor

Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da devam ediyor.

Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılarına Türkiye'den Kopenhag'a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te ilk şehir elemesi 23 Nisan'da Ankara'da ikinci şehir elemesi ise 30 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşti.

Adeks oyun merkezinde gerçekleşen İstanbul elemesinde BilgiUNI, Vheros Egemen, S-W-O-R-D ve DeathWistle isimlerini play-off turuna yazdırdı. Aynı gün düzenlenen çevrim içi elemede ise Spaxcy, CaimanForce, Bilgi_Esports ve cinnet takımları play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

6 çevrim içi, 2 de şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvada geriye kalan 2 çevrim içi elemesi bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Elemelerden başarılı şekilde ayrılan takımlar 9 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek play-off turunda büyük finale kalabilmek için mücadele verecek.

CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesi Red Bull Flick'te play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak büyük finalde Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışacak.

Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor - Son Dakika


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