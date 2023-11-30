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Aralarında ünlü markalar da var! 19 firmaya soruşturma - Son Dakika

Aralarında ünlü markalar da var! 19 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği araştırılacak.

Aralarında ünlü markalar da var! 19 firmaya soruşturma
30.11.2023 - 10:39,
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilaç sektöründe ve diğer bazı sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

ÜNLÜ FİRMALAR LİSTEDE

Soruşturma açılan firmalar arasında Abdi İbrahim, AstraZeneca ve Panasonic Elektronik gibi ünlü şirketler de bulunuyor.

Soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şunlar:

  • AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi,
  • Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi,
  • GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • İlko İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
  • Liba Laboratuarları Anonim Şirketi,
  • Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
  • Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret Anonim Şirketi,
  • Merck Sharp Dohme İlaçları Limited Şirketi,
  • Michael Page International Nem İstihdam Danışmanlığı Limited Şirketi,
  • Panasonic Elektronik Satış Anonim Şirketi,
  • Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi,
  • Sanof İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
  • SIFI İlaç Anonim Şirketi,
  • World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aralarında ünlü markalar da var! 19 firmaya soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında ünlü markalar da var! 19 firmaya soruşturma - Son Dakika
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