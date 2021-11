Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Kumho Mitsui Chemicals üzerindeki ortak kontrolün Mitsui Chemicals, Inc. ve Kumho Petrochemical Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

TAIF Joint Stock Cornpany'nin tek kontrolünün SİBUR Holding tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. AŞ ile Etap Enjeksiyon Plastik San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün DW Reusables N.V. aracılığıyla Liqui-Box Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım AŞ'nin tek kontrolünün halihazırda teşebbüs üzerinde ortak kontrole sahip IC Altyapı İşletme ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Hella GmbH&Co. KGaA'nın tek kontrolünün Faurecia S.E. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Clubessential Holdings, LLC'nin dolaylı ortak kontrolünün Silver Lake Group, LLC ve Battery Management Corp. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, geri sahasının ise satış yöntemiyle bir bütün olarak Ceynak Lojistik ve Tic. AŞ ve Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. AŞ'den oluşan Cey Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ ile iştirakleri Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Limak Uludağ Elektrik Perakende AŞ'nin kontrolünün, Actis Long Life Infrastructure Fund tarafından Uludag Power Networks UK Limited aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Vanrom NV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.