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Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Son Dakika

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

09.11.2021 11:48
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre Kurul, Comcast Corporation'ın iştiraki olan Sky UK Limited ile ViacomCBS Inc.'in iştiraki olan Paramount Pictures International Limited tarafından bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi.

Nippon Steel Trading Corporation'ın tekstil iş kolunun ve Mitsui & Co., Ltd.'nin tek kontrolünde bulunan Alcantara S.p.A.'nın Mitsui Bussan I-Fashion Ltd.'ye devredilmesini takiben, Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. üzerinde Nippon Steel Trading Corporation ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrolün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak teklif sahipleri Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Cemar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin her biri açısından gerçekleştirilecek devralma işlemi onaylandı.

Sinovac (Hainan) Life Sciences Co., Ltd. ile Alagöz Holding Anonim Şirketi tarafından ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Kurulun ilgili kararları ile muafiyet tanınan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları'nda (büyük ve küçük ölçekli uygulamalar) revizyon yapılmasını öngören tadil protokollerinde kabul edilen değişiklikleri içeren yeni Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları'na bireysel muafiyet tanındı.

Rekabet Kurulu, Comcast, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Son Dakika Ekonomi


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