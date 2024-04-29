Rekabet Kurulu, Canatar Auto ve Özgen Gallery\'ye idari para cezası uyguladı

Ekonomi

Rekabet Kurulu, oto galerilerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında uzlaşma sonucu Canatar Auto'ya 20 bin 515 lira ve Özgen Gallery'ye 47 bin 292 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Adana, Antalya ve Gaziantep'te faaliyet gösteren oto galerilerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Bu kapsamda, Canatar Auto ve Özgen Gallery tarafından gönderilen uzlaşma metinleri neticesinde, Canatar Auto'ya 20 bin 515 lira, Özgen Gallery'ye 47 bin 292 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, adı geçen teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırılmış oldu.

Ayrıca, ERY Motors'un ilgili kanun kapsamında rekabeti sınırlayıcı anlaşma içinde olduğu yönünde bir ihlalin tespit edilemediği dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararı alındı.